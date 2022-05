Fitbit Versa 2 in offerta con uno sconto speciale: prezzo in picchiata

Nel mondo dei wearable c’è un’azienda che per prima ha creduto nel settore e che per prima ha investito pesantemente. Stiamo parlando di Fitbit, tra le prime a lanciare activity tracker in grado di monitorare il proprio stato di salute e l’attività fisica. Gli anni di esperienza accumulati nel settore hanno permesso a Fitibit di diventare uno dei punti di riferimenti e a Google di investire nella società fino ad acquistarla. In questi anni la startup statunitense ha ampliato i propri orizzonti e oltre agli activity tracker ha cominciato a lanciare anche smartwatch. E tra questi troviamo il Fitbit Versa 2, un modello top di gamma con caratteristiche molto interessanti e con funzionalità pensate sia per il monitoraggio della salute sia dell’attività fisica.

Oggi il Fitbit Versa 2 lo troviamo anche in offerta su Amazon con uno sconto del 40% che fa scendere il prezzo sotto i 140€. Il risparmio rispetto al prezzo di listino è considerevole e sfiora i 100€. E c’è anche la possibilità di pagarlo a rate a tasso zero grazie al servizio messo a disposizione da Amazon. Un’offerta molto interessante per uno smartwatch top di gamma con funzionalità uniche e tante app da poter installare. Ecco quanto costa e la scheda tecnica.

Fitbit Versa 2: la scheda tecnica e le funzionalità

Il Fitbit Versa 2 è un orologio intelligente versatile: ha funzionalità avanzatissime per il monitoraggio della salute e dell’attività fisica e allo stesso tempo un design moderno che lo rende perfetto nella vita di tutti i giorni e lo si può indossare con qualsiasi tipo di outfit.

Lo schermo è abbastanza ampio e grazie alla funzione Always-on è sempre possibile controllare l’orario oppure controllare come sta andando il proprio allenamento senza dover toccare il display. Il quadrante può essere personalizzato in base alle proprie necessità scegliendo una delle tante watch faces disponibili gratuitamente.

Il controllo della salute è sicuramente una delle funzionalità più interessanti dell’orologio. Ci sono sensori e algoritmi che controllano in tempo reale i battiti cardiaci e la saturazione dell’ossigeno nel sangue. Inoltre, è possibile monitorare la qualità del sonno, il livello dello stress (con esercizi di respirazione ad hoc) e il ciclo.

Non mancano gli allenamenti e l’attività fisica. In totale sono venti gli allenamenti disponibili e per ognuno è possibile impostare degli obiettivi. Lo smartwatch fornisce anche un valore per il Livello di Recupero Giornaliero dopo aver svolto l’attività fisica. Tutti i dati raccolti possono essere analizzati tramite l’app per lo smartphone per avere un’idea chiaro sul proprio stato di salute.

Lo smartwatch permette anche di installare tante app esterne tra cui Strava (dedicata agli amanti della bicicletta), Spotify e anche Alexa. Si può “chiamare" l’assistente personale e gestire da remoto la propria smart home. Con lo smartwatch è possibile anche effettuare pagamenti contactless tramite l’app Fitbit Pay. La durata della batteria è di circa una settimana.

Fitbit Versa 2 in offerta su Amazon: prezzo e sconto

Tra le nuove offerte lanciate questa settimana su Amazon troviamo anche tanti prodotti Fitbit, tra cui il Versa 2. Lo smartwatch per la salute è disponibile a un prezzo di 139€, con uno sconto di ben il 40% rispetto a quello consigliato. Il risparmio è di circa 100€ e lo si può pagare anche a rate a tasso zero: 5 rate da 27,80€ al mese (servizio offerto direttamente da Amazon e che si può attivare nella pagina prodotto). Il dispositivo viene venduto e spedito dal sito di e-commerce; quindi, non bisogna aspettare tantissimo tempo per la consegna.

