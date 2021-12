Fitbit Versa 2, il prezzo è crollato: oggi lo paghi la metà

Natale è passato e tutti abbiamo aperto i nostri regali. Ma come ben si sa, molto spesso ci si dimentica qualche regalo e bisogna correre subito ai ripari. Come fare per trovare qualche dispositivo ancora in sconto e con una spedizione abbastanza veloce? Semplice: si chiede aiuto ad Amazon. E la piattaforma di e-commerce viene in nostro soccorso con un’offerta bomba: lo smartwatch top di gamma Fitbit Versa 2 in promozione a 109,90€, con uno sconto sul prezzo consigliato del 45%. Praticamente oggi lo si paga la metà.

Bisogna essere veloci nell’approfittare dell’offerta, perché potrebbe terminare da un momento all’altro: il prodotto è molto richiesto. Il Fitbit Versa 2 non è uno smartwatch recente (è uscito da oramai alcuni anni), ma è ancora in grado di dire la sua e integra tutte le funzionalità che si cercano in un orologio intelligente. Come ad esempio il monitoraggio della salute e dell’attività fisica e anche del benessere personale. Inoltre, Fitbit Versa 2 integra Alexa e permette di controllare direttamente sullo schermo le notifiche dello smartphone e i messaggi WhatsApp.

Smartwatch Fitbit Versa 2: le caratteristiche

Fitbit Versa 2 è uno smartwatch adatto sia per la vita di tutti i giorni, sia per l’attività fisica. Sono decine le applicazioni che possono essere installate tramite lo store, tra cui tutte quelle più importanti per monitorare gli allenamenti. Lo schermo dello smartwatch è abbastanza ampio e fornisce tutte le informazioni principali: dal battito cardiaco, ai passi percorsi fino alle calorie bruciate. Inoltre, il quadrante può essere personalizzato tra le centinaia disponibili sull’app Fitbit.

Come detto non mancano le applicazioni per il monitoraggio della salute. La frequenza cardiaca può essere sempre controllata, 24 ore su 24, e c’è un’app ad hoc anche per la saturazione dell’ossigeno nel sangue. Per la salute del proprio corpo ci sono anche delle funzionalità per migliorare il benessere psico-fisico e diminuire lo stress quotidiano. Fitbit Versa 2 è anche uno smartwatch per lo sport con oltre 20 allenamenti basati su obiettivi: si può scegliere tra la classica corsa, la bici, lo yoga e molti altri esercizi. Tutti i dati raccolti possono essere controllati sullo smartphone.

Lo smartwatch può essere utilizzato anche per pagamenti contactless grazie all’app Fitbit Pay. La batteria dura fino a 6 giorni.

Fitbit Versa 2 in offerta: sconto e prezzo

Una delle migliori offerte disponibili in questo momento su Amazon. Non ci sono altre parole per descrivere il Fitbit Versa 2, in offerta sul sito di e-commerce a un prezzo di 109,90€, il 45% in meno rispetto al prezzo di listino. Acquistandolo oggi si risparmiano ben 90€. L’offerta riguarda il Fitbit Versa 2 in colorazione rosa, mentre per il modello nero bisogna spendere 10€ in più (in questo caso lo sconto è del 40%).

Fitbit

Fitbit Versa 2 Smartwatch per Benessere e Forma Fisica con Controllo Vocale, Punteggio del Sonno e Musica