Fitbit Versa 3, con l'offerta Amazon è ancora più conveniente

Tra i tanti dispositivi intelligenti che ci accompagnano durante le nostre intense giornate gli smartwatch si sono ormai ritagliati un posto di rilievo. Sono utili per avere sempre a portata di mano molti parametri sulla nostra salute, come il battito cardiaco e la percentuale di ossigeno nel sangue, o per conoscere la qualità e la quantità di attività fisica svolta. E, soprattutto, sono utili perché ci stimolano a muoverci.

Ma spesso questi dispositivi oltre che utili sono anche costosi. Per fortuna ci sono le offerte Amazon che ci cambiano la prospettiva, come nel caso del Fitbit Versa 3 che è proposto scontato ad un prezzo adesso davvero molto allettante.

Fitbit Versa 3 – GPS integrato

Fitbit Versa 3: caratteristiche tecniche

Il display del Fitbit Versa 3 ha una forma quadrata e con gli angoli arrotondati, è di tipo OLED e always-on (cioè sempre acceso) e misura 1,58 pollici. I sensori posti sotto la cassa rilevano il battito cardiaco 24 ore su 24 e inviano alert in caso di irregolarità nella frequenza cardiaca. Grazie alla tecnologia AFib integrata è possibile monitorare anche la fibrillazione atriale.

Altri sensori tengono sotto controllo la percentuale di ossigeno nel sangue (SpO2), la frequenza respiratoria, la qualità del sonno, il livello di stress, il ciclo mestruale e la temperatura, facendo del Fitbit Versa uno smartwatch per la salute molto completo ed efficace.

Con l’abbonamento premium al servizio Fitbit e l’app è possibile scaricare in formato PDF tutti i parametri registrati dal Fitbit Versa 3, magari per inviarli al proprio medico.

C’è poi anche una buona parte dedicata al fitness, con 20 sport monitorabili in modo automatico, incluso il nuoto visto che Fitbit Versa 3 è resistente all’acqua fino a 50 metri (5ATM).

La presenza del GPS permette di allenarsi all’aria aperta anche senza avere dietro uno smartphone: i percorsi verranno comunque tracciati e, una volta tornati a casa sotto copertura del WiFi (non c’è la connessione LTE), i dati verranno inviati all’app che li archivierà nel profilo dell’utente.

Grazie all’integrazione con gli assistenti vocali Amazon Alexa e Google Assistant è possibile impostare le routine di allenamento, la sveglia o i dispositivi smart collegati. Con la funzione Fitbit Pay e l’NFC è possibile effettuare pagamenti direttamente dallo smartwatch.

L’autonomia del Fitbit Versa 3 è di 6 giorni (12 ore con il GPS attivato) e la ricarica rapida in 12 minuti, secondo le specifiche tecniche del produttore, assicura una giornata di autonomia.

Fitbit Versa 3: l’offerta Amazon

Il prezzo di listino del Fitbit Versa 3 è di 229,95 euro e rispecchia in pieno la scheda tecnica di questo dispositivo. Ma tutto cambia grazie all’offerta in corso su Amazon: il prezzo scende a 149,99 euro (-35%, -79,96 euro).

