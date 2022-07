Fitbit Versa 3 al minimo storico: oggi costa pochissimo

Fitbit è una delle aziende che ha reso accessibili a tutti il mondo dei wearable. È stata una delle prime a lanciare activity tracker e smartwatch e questa l’ha resa appetibile anche agli occhi di Google che da oramai circa un anno l’ha acquistata. Nel settore degli orologi intelligenti ha puntato soprattutto nello sviluppare funzionalità che tenessero costantemente sotto controllo la salute e gli esercizi fisici, sviluppando anche un servizio professionale come Fitbit Premium. Tutte funzioni e servizi che troviamo nel Fitbit Versa 3, l’ultimo modello lanciato sul mercato che oggi è disponibile anche in super offerta su Amazon al prezzo più basso di sempre. Il merito è soprattutto dello sconto del 39% che fa abbassare il prezzo di quasi 100€ e fa diventare lo smartwatch un vero best buy.

Fitbit Versa 3

Lo smartwatch di Fitbit è pensato appositamente per gli amanti del fitness e dell’attività fisica. Le tante modalità di allenamento disponibili permettono di tenere sotto controllo i propri parametri fisici. Altrettanto validi sono i sensori che monitorano la salute: il battito cardiaco viene rilevato ventiquattro ore su ventiquattro e ti avvisa se c’è qualche dato anomalo. L’orologio intelligente ha anche delle funzioni smart molto utili e si collega al telefono tramite Bluetooth: si può rispondere ai messaggi e leggere in tempo reale le notifiche ricevute. L’offerta non ha una data di scadenza e potrebbe terminare da un momento all’altro.

Fitbit Versa 3: la scheda tecnica e le funzionalità

Il Fitbit Versa 3 è uno smartwatch versatile che si può utilizzare sia nella vita di tutti i giorni sia per monitorare i propri allenamenti. L’azienda statunitense lo ha dotato di sensori molto avanzati che permettono di avere una panoramica sul proprio stato di salute, oltre a un chip GPS sempre molto utile durante l’attività fisica.

Lo smartwatch ha l’iconico design rettangolare, con uno schermo leggermente più piccolo rispetto alla concorrenza. È possibile anche personalizzare i quadranti scegliendo tra gli oltre 100 messi a disposizione da Fitbit. Come detto, è stato progettato per il fitness, con oltre 20 modalità di allenamento disponibili, tra cui la corsa, il ciclismo e tante altre. Durante l’attività fisica è possibile visualizzare in tempo reale le statistiche e capire come si sta andando. Il Fitbit Versa 3 offre anche dati molto utili come il Livello di Recupero Giornaliero e i Minuti in Zona Attiva. Acquistando oggi lo smartwatch si hanno anche sei mesi di abbonamento al servizio Fitbit Premium che offre suggerimenti personalizzati e allenamenti ancora più specifici.

Con delle funzionalità così avanzate per l’allenamento non possono mancare quelle per la salute. Lo smartwatch rileva la frequenza cardiaca in tempo reale e ti avvisa se c’è qualcosa che non va. Presente anche la funzione per la salute femminile e per la gestione dello stress.

L’orologio smart di Fitbit si collega anche lo smartphone ed è possibile ricevere le notifiche e rispondere ai messaggi direttamente dal polso. L’autonomia della batteria è di circa una settimana.

Fitbit Versa 3 in offerta su Amazon: prezzo e sconto

Calo di prezzo e minimo storico per il Fitbit Versa 3, ultimo smartwatch lanciato dall’azienda statunitense. Oggi lo troviamo a un super prezzo di 139,99€, con uno sconto di ben il 39% rispetto a quello di listino. Il risparmio è di circa 90€, e c’è anche la possibilità di acquistarlo a rate a tasso zero utilizzando il servizio offerto da Cofidis e che si attiva in fase di check-out. La consegna avviene in tempi molto rapidi e per fare il reso ci sono 30 giorni a disposizione.

Fitbit Versa 3