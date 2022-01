Fitbit Versa 3, lo smartwatch per la salute in offerta a un prezzo d’occasione

Quando si parla di prodotti Fitbit siamo pur certi che stiamo parlando di wearable affidabili e con caratteristiche premium. L’azienda statunitense (acquistata recentemente da Google) è oramai uno dei punti di riferimento quando si parla di activity tracker e smartwatch, essendo una delle prime ad aver puntato con grande convinzione in questo settore. I Fitbit Versa sono tra gli smartwatch più apprezzati sul mercato, grazie a funzionalità avanzate per il monitoraggio della salute e dell’attività fisica.

Uno degli ultimi modelli lanciati è il Fitbit Versa 3, che oggi troviamo in offerta su Amazon a un prezzo molto interessante: 160,99€, ben il 30% in meno rispetto a quello di listino. Può sembrare un prezzo elevato in confronto ad altri smartwatch, ma qui ci troviamo di fronte a un dispositivo top di gamma, in grado di fornire dati sempre aggiornati sul proprio stato di salute (e non solo). I vari sensori presenti sul Fitbit Versa 3 ci aiutano a migliorare giorno dopo giorno, con esercizi mirati grazie alle oltre 20 modalità di allenamento presenti.

Caratteristiche Fitbit Versa 3

Il Fitbit Versa 3 è uno smartwatch molto riconoscibile, grazie soprattutto a un design particolare, con il quadrante di forma rettangolare, ma con gli angoli smussati. Le dimensioni del wearable, poi, sono molto contenute e si adattano a qualsiasi tipo di polso. Il quadrante può essere personalizzato in base alle proprie necessità grazie agli oltre 100 disponibili.

Per chi ama fare sport e monitorare il proprio stato di salute, il Fitbit Versa 3 è lo smartwatch ideale. Sono tante le funzionalità premium, pensate esclusivamente per questo tipo di attività. Le modalità di allenamento disponibili sono una ventina: si va dalla classica corsa all’aperto fino agli esercizi a corpo libero. Lo smartwatch, inoltre, fornisce anche il Livello di Recupero Giornaliero, basato sui dati del proprio corpo e sull’allenamento svolto. Inoltre, grazie al GPS integrato è possibile analizzare l’andamento dell’allenamento in base al percorso.

Per monitorare il benessere del proprio corpo sono presenti diverse funzionalità. In primis c’è il monitoraggio della salute, con un sensore dedicato al battito cardiaco che viene monitorato in real time ventiquattro ore su ventiquattro. Inoltre, lo smartwatch offre anche i dati sulla saturazione del sangue, la variabilità del battito cardiaco e altro ancora (tutti i dati possono essere analizzati nell’app Fitbit). Sono disponibili anche dei report per capire come si è dormito e il monitoraggio dello stress e del ciclo mestruale.

Collegando il Fitbit Versa 3 al proprio smartphone è possibile ricevere le notifiche delle chiamate in entrata, dei messaggi e delle app. L’autonomia della batteria è di circa una settimana

Fitbit Versa 3 in offerta: prezzo e sconto

Un’offerta da non lasciarsi scappare: il Fitbit Versa 3 è disponibile su Amazon a un prezzo di 160,99€, con uno sconto del 30% su quello di listino. Acquistandolo oggi si risparmiano circa 70€. Il prodotto viene venduto e spedito da Amazon e per il reso ci sono le classiche due settimane.

Fitbit Versa 3 -blu