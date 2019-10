Fornite Capitolo 2: servono troppe ore di gioco per il Pass Battaglia

21 Ottobre 2019 - L’hype creato da Epic Games intorno all’uscita del Capitolo 2 di Fortnite sta iniziando a creare i primi problemi alla software house. Il motivo è molto semplice: per completare il Pass Battaglia della Stagione 1 del Capitolo 2 del videogame bisogna giocare troppe ore. Secondo i primi calcoli dei giocatori, sono necessarie oltre 300 ore per riuscire a terminare il Pass Battaglia, molte di più rispetto al passato. Ci son voluti pochi giorni affinché la protesta montasse sui social e arrivasse direttamente a Epic Games. Che ora è costretta ad affrontare la prima crisi del Capitolo 2 di Fortnite.

I fan e appassionati di Fortnite Capitolo 2 Stagione 1 sono in subbuglio e chiedono a gran voce un ritorno al passato, in particolare, ai vecchi fasti del Pass Battaglia. L’uscita dell’atteso Capitolo 2 ha dato inizio ad una nuova era di Fortnite. Molte le novità introdotte, a cominciare proprio dalla contestata nuova modalità Battle Royale, passando per un gameplay e una grafica nettamente migliorate, fino ad un’inedita mappa di gioco stravolta rispetto al passato, nonché la possibilità di cimentarsi in giochi acquatici, di utilizzare motoscafi per muoversi e di attivare nuove forme di cooperazione per aiutare i giocatori ad affrontare gli avversari sul campo.

Battle Royale: cosa succede

I fan di Fortnite Capitolo 2 Stagione 1 sono entrati in agitazione quando hanno realizzato che completare il nuovo Pass Battaglia sembra un’operazione impossibile. I punti esperienza forniti durante le partite non sono sufficienti per terminare il Pass Battaglia e su Reddit viene chiesto di ripristinare al più presto la vecchia modalità di progressione utilizzata per accumulare punti esperienza o, quantomeno, di migliore e ottimizzare l’attuale sistema vigente.

Fortnite Capitolo 2: la nuova Battle Royale

Attualmente, secondo i calcoli effettuati da alcuni utenti sono necessarie circa 300 ore di gioco per portare il pass al livello 100 e di conseguenza sbloccare tutte le ricompense in palio. Anche completando tutte le sfide settimanali e giornaliere secondo i fan più accaniti non sarebbe comunque possibile portare a termine il nuovo Pass Battaglia. Un arco di tempo decisamente più lungo rispetto a quanto richiesto nelle passate stagioni.

Battle Royale Fortnite Capitolo 2: le proteste dei fan

Il nuovo sistema ideato da Epic Games è stato messo subito in discussione in quanto risulta più macchinoso e meno divertente rispetto al passato. Il nodo centrale della polemica risiede nel cosiddetto “grind” (giocare per tante ore per accumulare risorse e punti) che, anziché essere eliminato, come annunciato dagli sviluppatori di Fortnite con il motto “less grind, more fun“, è diventato, a quanto sembra, fondamentale e di primaria importanza.

Sono in molti a sospettare che questo nuovo “corso” sia stato voluto per “invogliare” i giocatori ad acquistare i livelli del Pass Battaglia pagando con soldi reali. Un’escamotage che nelle precedenti stagioni non era mai stato necessario e veniva utilizzato solamente da quei giocatori che, a causa di un’assenza prolungata, volevano recuperare il tempo perso.