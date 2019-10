Fortnite 2: aumentati i Punti Esperienza per il Pass Battaglia

24 Ottobre 2019 - Dopo le accese proteste dei fan di Fortnite Capitolo 2 Stagione 1 relative all’impossibilità di completare il Pass Battaglia, gli sviluppatori di Epic Games sono finalmente corsi ai ripari. La polemica scaturita pochi giorni fa nasceva dal fatto che i Punti Esperienza forniti durante le partite non erano sufficienti per terminare il Pass Battaglia.

Secondo i calcoli effettuati da alcuni utenti del celebre gioco online erano necessarie circa 300 ore di gioco per portare il pass al livello 100 e di conseguenza sbloccare tutte le ricompense in palio. Ma anche completando tutte le sfide settimanali e giornaliere, sempre secondo i fan più accaniti, non sarebbe stato comunque possibile portare a termine il nuovo Pass Battaglia. In molti hanno fatto poi notare che l’arco di tempo richiesto per completare tutte le sfide era decisamente più lungo rispetto a quello impiegato nelle passate stagioni.

I Punti Esperienza del Capitolo 2

Epic Games fa sapere che lo spiacevole inconveniente stato completamente risolto. Le proteste dei fan di Fortnite sparsi in giro per il mondo sono state accolte dagli uomini di Epic che hanno rivisto tutto il meccanismo di assegnazione del punteggio rendendo la progressione del Pass Battaglia più agevole e sensata. La modifica ai Punti Esperienza è stata introdotta con il rilascio dell’aggiornamento 11.01.

Attualmente, per completare il Pass Battaglia, sono necessarie circa 150 ore, la metà rispetto a quanto previsto inizialmente. Non solo, grazie ai vari eventi a tempo limitato e alle sfide settimanali il percorso per completare il Pass Battaglia sembra essere tornato a livelli accettabili e non vi è più la necessità di acquistare i livelli a pagamento per proseguire con il gioco. Con la modifica apportata dagli sviluppatori le sfide giornaliere permettono di acquisire dagli 8.000 ai 16.000 Punti Esperienza, mentre con il “vecchio” sistema si arrivava circa alla metà.

Mythic Goldfish

Risolto il problema del Pass Battaglia forse gli sviluppatori di Epic ora potranno dedicarsi a ricalibrare un’arma introdotta con la nuova stagione. Nel codice del videogame è stata scovata un nuovo oggetto da lancio in grado di infliggere un danno pari a 90 (il massimo della vita in Fortnite è 100). Si tratta di un inedito oggetto denominato Mythic Goldfish. Più che di una vera e propria arma si tratta di un pesce rosso che può essere lanciato per infliggere un danno pesante agli avversari.

L’oggetto “mitologico” è nascosto in uno dei corsi d’acqua che caratterizzano la nuova mappa di Fortnite 2 e può essere pescato dai giocatori. Un “trucco” che ha già dato vita ad un vespaio di polemiche tra gli appassionati del videogame. Cosa succederà? Già in passato erano state adottate armi così potenti e devastanti con la Epic Games costretta ad eliminarle subito dopo l’introduzione nel gioco.