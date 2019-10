Fortnite 2, il bug che non fa subire danni: come funziona

30 Ottobre 2019 - Nuova stagione nuovi bug. A quanto sembra, gli sviluppatori diEpic Games dovranno correre nuovamente ai ripari dopo che in Fortnite Capitolo 2 Stagione 1 è stato scoperto un nuovo bug che potrebbe falsare gli esiti del gioco, soprattutto durante le sfide finali. Appena risolta l’anomalia che rendeva complicato completare il nuovo Pass Battaglia, gli sviluppatori devono al più presto rimettere le mani al codice del gioco per risolvere un nuovo problema che, a quanto sembra, renderebbe i giocatori immortali.

Secondo quanto riportato da alcuni gamer su Reddit, il nuovo bug riduce enormemente i danni subiti dalle cadute. Come molti di voi sapranno, le cadute sono uno dei trucchi più in voga su Fortnite per sconfiggere gli avversari. Basta collegarsi su Twitch, far partire una diretta della Battle Royale per ritrovarsi in una partita in cui vengono costruite torri altissime, pronte a diventare una trappola per gli avversari. Questo trucco, però, non sembra avere nessun effetto in Fortnite 2: il bug riduce i danni da cadute, rendendo i giocatori (quasi) immortali.

Fortnite 2: il nuovo bug

L’ultimo bug di Fortnite 2 è stato scoperto da un assiduo giocatore che prontamente ha pubblicato il video del fatto incriminato sul suo profilo Reddit. Il bug sembrerebbe legato al Pantano Palpitante e renderebbe i giocatori immortali annullando i danni relativi ad una caduta. Detta così sembra una cosa da poco, ma i gamer esperti utilizzano le cadute per eliminare gli avversari nelle fasi finali di una partita, prediligendo la creazione di altissime torri per spostare il combattimento in verticale.

Il video condiviso dal giocatore di Fortnite su Reddit mostra però un altro andazzo. Il giocatore scaraventato dalla torre atterra senza problemi e, anzi, riesce ad eliminare l’avversario. Stando a quanto riportato, il bug potrebbe essere legato alla zipline. I giocatori di Fortnite sparsi per il mondo sono in fermento e sperano in un intervento tempestivo della Epic Games per eliminare il glitch dell’immortalità da caduta, anche se, almeno per ora, non vi sono notizie in merito.

Fortnite 2: sviluppatori al lavoro

Il nuovo bug di Fortnite 2 sarà sicuramente risolto presto. Forse Epic Games deve prima sistemare il problema legato al nuovo oggetto “mitologico”, il Mythic Goldfish. Più che di una vera e propria arma si tratta di un pesce rosso che può essere lanciato per infliggere un danno pesante agli avversari. Nascosto in uno dei corsi d’acqua che caratterizzano la nuova mappa di Fortnite 2 può essere pescato dai giocatori e, se lanciato contro un avversario, può infliggere un danno pari a 90 (il massimo della vita in Fortnite è 100).