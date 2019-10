Fortnite 2, parte l'evento di Halloween: tutte le sfide e le novità

31 Ottobre 2019 - Era solo questione di tempo. Come accaduto anche lo scorso anno nello stesso periodo, Fortnite cambia completamente faccia (solo per pochi giorni. Il videogame celebra la festa di Halloween lanciando l’evento “Halloween Fortnitemares“, l’evento dedicato alla festa dei morti viventi.

La mappa di gioco è stata totalmente stravolta per festeggiare Halloween. Dal 29 ottobre fino al 4 novembre, su Fortnite 2 i giocatori troveranno orde di non morti pronti ad aggredirli e a rendere ancora più complicato il videogame. Per l’occasione Epic Games ha inserito anche una nuova modalità di gioco: bisogna affrontare orde di zombie e uccidendoli tutti si ricevono in cambio oggetti preziosi e punti esperienza utili per proseguire la propria avventura. Logicamente, nello store di Fortnite sono state aggiunte skin, oggetti ed emote a tema Halloween che possono essere acquistati con i propri V-Bucks.

Fortnite 2: Fortnitemares, l’evento di Halloween

Anche quest’anno, come già accaduto in passato, la mappa di Fortnite sarà solcata da orde di non-morti, ma questa volta i morti viventi nasceranno in un’area ben specifica, nell’Isola della Tempesta. Non solo zombie. Fortnitemares metterà a disposizione dei giocatori anche una nuova modalità di gioco. Si tratta di una battaglia a squadre dove i gamers dovranno allearsi per combattere e cercare di sconfiggere insieme le orde fameliche dei non-morti. Questa nuova modalità permetterà di ottenere in cambio una serie di succose ricompense che prevedono oggetti esclusivi e tanti Punti Esperienza.

Fortnite 2: le sfide a tema Halloween

Diverse e impegnative le nuove sfide della Battle Royale a tema Halloween. I giocatori dovranno trovare dei forzieri celati in una foresta infestata, in una città fantasma e in una fattoria dell’orrore, starà ai gamer identificare questi luoghi e dare inizio alle ricerche. Un’altra missione prevede la distruzione degli oggetti di arredamento di un castello maledetto, missione da completare con soli 5 minuti a disposizione. Infine, sono presenti anche delle sfide più semplici come quella dedicata al Re della Tempesta.

Fortnite 2: i bug irrisolti

Mentre i giocatori di Forntite hanno già iniziato a cimentarsi con la nuova versione di Fortnite dedicata alla festa di Halloween, sono in molti a sperare che vengano risolti al più presto i due bug scoperti recentemente dagli stessi giocatori. Parliamo del glitch legato al Pantano Palpitante che renderebbe i giocatori immortali annullando i danni relativi ad una caduta e dell’anomalia legata al nuovo oggetto “mitologico”, il Mythic Goldfish un pesce rosso che, dopo essere stato pescato nei corsi d’acqua, può essere lanciato per infliggere un danno pesante agli avversari. Per ora Epic Games non ha ancora rilasciato dichiarazioni in merito, forse gli sviluppatori erano troppo impegnati a completare la nuova mappa di gioco a tema Halloween?