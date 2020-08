Fortnite Stagione 4 Capitolo 2 ufficiale: addio all'iPhone, iPad e Mac

Lo avevamo preannunciato nelle settimane precedenti e ora è arrivata la conferma: la Stagione 4 Capitolo 2 di Fornite disponibile dal 27 agosto 2020 non potrà essere giocata su iPhone, iPad e Mac. A dare l’annuncio è direttamente Epic Games sul blog ufficiale di Fortnite. “Apple sta bloccando gli aggiornamenti e le nuove installazioni di Fortnite su App Store, e ha affermato che ci impedirà di sviluppare Fortnite per i dispositivi Apple. Per questo, il 27 agosto l’aggiornamento (v14.00) di Fortnite Capitolo 2 – Stagione 4 non verrà rilasciato su iOS.”

Queste le parole utilizzate dalla software house per comunicare la decisione ai propri utenti. Sebbene non ci fosse ancora la conferma ufficiale, da oramai diversi giorni si parlava dell’impossibilità da parte degli utenti iOS di scaricare l’aggiornamento alla versione 14.00 di Fornite che dà inizio alla Stagione 4 Capitolo 2. E il motivo è legato sempre alla diatriba legale scoppiata tra il 13 e il 14 agosto, giornate in cui Fornite è stato prima cancellato dall’App Store e poi dal Google Play Store per non aver rispettato le regole dei due store.

La vicenda è oramai conosciuta e risaputa. Epic Games ha aggiunto sull’app di Fortnite un nuovo metodo di pagamento diretto che scavalca l’unico utilizzabile sui due store ufficiale. Con questo metodo non si applica la fee del 30% che Apple richiede agli sviluppatori per ogni acquisto effettuato in game. Questo strumento, però, viola apertamente la policy dell’App Store e l’applicazione è stata immediatamente eliminata dallo store.

Come continuare a giocare a Fortnite

Sui dispositivi della mela (iPhone, iPad e Mac) Fortnite resterà aggiornato alla Stagione 3 Capitolo 2 e il Battle Pass si concluderà il 27 agosto 2020. Gli utenti potranno continuare a giocare, ma non avranno nessun nuovo contenuto.

Per chi, invece, vorrà continuare a giocare a Fortnite aggiornato alla Stagione 4 Capitolo 2 sono disponibili tutti gli altri dispositivi: PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch, PC, GeForce Now e l’app Epic Games su Android.

Infatti, chi possiede uno smartphone con il sistema operativo del robottino verde potrà continuare a giocare con l’ultima versione aggiornata di Fornite. L’app del videogame, infatti, può essere scaricata dallo store di Samsung, per chi possiede uno smartphone dell’azienda sudcoreana, oppure direttamente dallo store online di Epic Games. In questi casi gli aggiornamenti sono garantiti per sempre.

Chi ha scaricato il gioco per iOS, lo potrà giocare per sempre, ma solo aggiornato fino alla versione 13.40. Nel caso in cui lo si è cancellato per errore, i giocatori possono nuovamente scaricare l’app seguendo questi semplici passaggi: