Fortnite, arriva Party Royale: nuova mappa e nuova modalità di gioco

Se gli amanti di Fortnite stavano aspettando un segnale da Epic Games per cambiare le sorti di un videogame che negli ultimi mesi stava subendo i contraccolpi dell’arrivo di Call of Duty: Warzone, il segnale è arrivato. Secondo un’anticipazione pubblicata su Twitter da un dataminer che ha analizzato il codice di Fortnite, nel videogame starebbe arrivando una nuova mappa e una nuova modalità di gioco che si andrebbero ad aggiungere a quelle già presenti.

Il nome in codice della mappa è Papaya, mentre per la modalità di gioco il nome scelto dovrebbe essere Party Royale. E si conoscono anche alcune caratteristiche della nuova modalità: le armi sono bandite (una vera rivoluzione per il gioco) e nella mappa ci sono alcune attività che gli utenti possono fare insieme ad altri giocatori, come ad esempio paracadutismo, calcio (un nuovo concorrente per Fifa e PES?), corsa e tante altre cose. Quando arriverà la nuova mappa e la nuova modalità? Per il momento non è dato saperlo, ma probabilmente non bisognerà aspettare molto: la Stagione 2 del Capitolo 2 si dovrebbe concludere entro il 3 giugno e dal 4 giugno partirà la Stagione 3.

Fortnite: che cosa è Party Royale

Negli ultimi giorni erano apparse online delle indiscrezioni del ritorno della vecchia mappa di Fortnite per una nuova modalità. E come spesso accade, le anticipazioni non sono sempre corrette, ma centrano il punto. Su Fortnite sta arrivando veramente un’altra mappa, ma non si tratta di quella del Capitolo 1, ma è una nuova di zecca. Il nome in codice è Papaya e dalle immagini pubblicate sui social network dovrebbe essere leggermente più piccola rispetto alle altre mappe apparse finora su Fortnite.

Papaya sarà la protagonista della nuova modalità Party Royale. Anche in questo caso siamo di fronte a una novità assoluta. Nel momento di massima difficoltà per Fortnite (nonostante i numeri da record fatti registrare con il concerto di Travis Scott), gli sviluppatori tirano fuori una modalità di gioco che cambia faccia al videogame.Dalle anticipazioni uscite in queste ore, in Party Royale non bisognerà utilizzare le armi. A dirlo è la stessa Epic Games nella descrizione della modalità presente nel codice del gioco “Party Royale: Benvenuti alla Festa! Lasciate le vostre armi e i vostri paracaduti e divertitevi con i vostri amici, giocate, migliorate il vostro paracadutismo e tanto altro. La festa è appena iniziata!”.

Cosa si potrà fare nella modalità Party Royale? Ci saranno tante attività differenti. Oltre al paracadutismo, si potrà giocare a calcio, corsa e anche nuoto. Nella mappa ci sono tanti punti di interesse che i giocatori potranno visitare.

Quando sarà disponibile Party Royale su Fortnite

Per il momento non è stata rilasciata nessuna data per l’uscita della nuova modalità di gioco. Difficile che arrivi nella Stagione 2 del Capitolo 2, che oramai è agli sgoccioli. Molto più probabile che sia presente all’interno dell’aggiornamento della Stagione 3, programmato per il 4 giugno.