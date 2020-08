Fortnite, le automobili sono arrivate: ecco i modelli disponibili

Dopo tanta attesa le automobili sono arrivate su Fornite. Con l’aggiornamento alla versione 13.40, sono stati aggiunti quattro nuovi veicoli nel videogame che possono essere utilizzati per scappare dai nemici o per sparargli mentre si guida. Ancora non si conoscono molto bene le caratteristiche delle quattro auto, ma ne conosciamo il nome: Islander Prevalent (un’utilitaria), Victory Motors Whiplash (una vettura a due posti molto veloce), OG Bear (un furgoncino a due posti) e Titano Mudflap, un camion molto lento, ma in grado di distruggere tutto quello che trova sulla sua strada.

Il giorno scelto per il rilascio dell’aggiornamento Al Volante! di Forntite (già il nome è esplicativo) non è casuale: oggi 5 agosto, infatti, è stata rilasciata anche la Stagione 5 di Call of Duty: Warzone che porta molte novità nel Battle Royale che sta mettendo in grossa difficoltà il gioco di Epic Games. E l’arrivo dei veicoli (una delle caratteristiche che contraddistingue Warzone fin dal lacio) è la risposta di Fortnite per tornare ad attrarre nuovi giocatori.

Fornite, aggiornamento Al Volante: arrivano quattro automobili

Con l’abbassamento del livello dell’acqua e le modifiche alla mappa che hanno portato all’emersione di nuove strade, era naturale l’arrivo dei veicoli su Fortnite. La novità più attesa del Capitolo 2 Stagione 3 ha finalmente fatto il suo debutto con l’aggiornamento 13.40. In totale i veicoli sono quattro che si differenziano per resistenza, per velocità e per consumo del carburante.

I veicoli aggiunti sono: Islander Prevalent, Victory Motors Whiplash, OG Bear e Titano Mudflap. I mezzi sono sparsi sulla mappa e hanno una caratteristica molto particolare: hanno un serbatoio di benzina che si svuota in base ai chilometri percorsi. In giro per la mappa sono presenti anche dei distributori, ma se si resta senza benzina è possibile utilizzare delle taniche che sono disseminate lungo la mappa. Le taniche possono essere poi riempite alla stazione di servizio.

Le caratteristiche, i consumi e la resistenza dei quattro nuovi veicoli di Fortnite ancora non sono state rivelate, ma le potete scoprire voi stessi scaricando l’aggiornamento 13.40 e iniziando a giocare. Munitevi di patente e andate a scorrazzare nella mappa di Fortnite Battaglia Reale.