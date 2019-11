Fortnite Capitolo 2, la Stagione 1 estesa fino a febbraio 2020

21 Novembre 2019 - La Stagione 1 del Capitolo 2 di Fortnite non terminerà a dicembre come previsto inizialmente, ma continuerà fino all’inizio di febbraio. La notizia arriva direttamente da Epic Games, che sul blog del videogame ha pubblicato un post nel quale comunica il prolungamento della Stagione 1. La software house non rilasciato molte informazioni, ha solamente specificato che il problema il prolungamento è stato necessario per lanciare un nuove evento a tema.

Logicamente il nuove evento è dedicato al Natale 2019. In queste settimane gli sviluppatori sono al lavoro per aggiungere nuove sfide e nuovi accessori nello store online. Tutto a tema natalizio. Ancora non c’è una data ufficiale, ma l’evento di Natale potrebbe iniziare nei primi giorni di dicembre. Rispetto alle precedenti stagioni di Fortnite, la Stagione 1 del Capitolo 2 avrà una durata doppia e farà da apripista ad una serie di novità esclusive pensate dagli sviluppatori della Epic Games per il nuovo anno.

Fortnite Capitolo 2, la Stagione 1: le novità in arrivo

Nel post pubblicato da Epic Games l’unica spiegazione fornita risiede nella volontà della software house di rilasciare a breve una serie di aggiornamenti a tema festivo, già a partire dalla fine di questo mese in occasione del Giorno del Ringraziamento negli Stati Uniti fino all’arrivo delle feste natalizie. Il post parla di nuove funzionalità di gioco, nuovi premi gratuiti e una particolare esperienza “live” non ben specificata, che, a quanto sembra, dovrebbe trattarsi di un evento veramente imperdibile. I giocatori avranno forse la possibilità di abbattere una nuova mostruosa creatura come Storm King di Fortnitemares? Staremo a vedere.

Fortnite: gli eventi di dicembre

Lo scorso anno, Fortnite, proprio durante il mese di dicembre organizzò l’evento “14 Days of Fortnite”, una maratona online con tanto di sfide e premi a tema festivo. Che Epic Games stia preparando qualcosa di simile anche per quest’anno? Beh, stando a quanto dichiarato dal post pubblicato da Epic Games, questo è, per ora poco, ma sicuro.