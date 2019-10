Fortnite Capitolo 2 Stagione 1 al via: tutte le novità più importanti

15 Ottobre 2019 - Dopo oltre 24 ore di blocco forzato, i giocatori possono finalmente tornare a giocare a Fortnite. Epic Games ha rilasciato l’aggiornamento per tutti i dispositivi supportati per dare inizio al Capitolo 2 Stagione 1. Nuove armi, nuove modalità per progredire nel Pass Battaglia, nuove armi, nuove skin e nuove modalità di combattimento. Un Fortnite che si rinnova per continuare a essere il titolo più amato del momento.

La diretta del buco nero è finalmente terminata: al suo posto una nuova isola con ben 13 località dove potersi nascondere e dare inizio alle proprie battaglie. Il download dell’aggiornamento di Fortnite Capitolo 2 è già pronto: su PS4 e Xobox One pesa ben 9GB, mentre per il PC 15GB. Sullo smartphone per il momento sono cambiate le icone e a breve arriverà l’aggiornamento da scaricare tramite Google Play Store e App Store. In questa prima fase potreste incontrare dei rallentamenti nello scaricare l’aggiornamento, nulla di anomalo: i server di Fortnite dovranno farsi carico di tutte le richieste di download da parte dei giocatori.

Con il Capitolo 2 parte la Stagione 1 della nuova era di Fortnite. Come confermato da Epic Games, la Stagione 1 con le sua sfide terminerà il 15 dicembre 2019 e poi ne comincerà una nuova, molto probabilmente a tema natalizio.

Fortnite Capitolo 2: tutte le novità

Come avevamo pre-annunciato, dalle ore 12:00 del 15 ottobre è disponibile l’aggiornamento al Capitolo 2 di Fortnite. La novità più grande è sicuramente la nuova mappa dove è ambientata la Battle Royale. Le dimensioni sono leggermente più grandi rispetto a quella precedente e sono state inserite 13 nuove località dove potersi nascondere e preparare nuove strategie d’attacco.

Epic Games ha inserito anche i giochi acquatici, una caratteristica che finora era mancata al videogame: si può nuotare, pescare, guidare motoscafi e fare altre attività che verranno aggiunte con le nuove Stagioni. Nei match a squadre sono stati aggiunti nuove modalità per aiutare i propri compagni in difficoltà. C’è una nuova arma: il bazzooka a bende che permette di guarire i propri compagni, oppure sarà possibile trasportare in braccio gli alleati feriti gravemente.

Aumentate anche le possibilità di divertimento: si potrà cercare rifugio direttamente all’interno dei cassonetti o nascondesi nel fieno e prendere alla sprovvista gli avversari. Novità importante anche per quanto riguarda le armi: l’arsenale che si potrà portare in guerra verrà ridotto.

Fortnite Capitolo 2 Pass Battaglia: cosa cambia

Con l’inizio di Fortinte Capitolo 2 Stagione 2 arriva anche il nuovo Pass della Battaglia. Epic Games punta molto su questo aspetto e ha reso il Pass Battaglia molto ricco di contenuti.

Partiamo dall’informazione più importante: il costo. Il Pass Battaglia di Fortnite Capitolo 2 può essere acquistato spendendo 950V-Buck e si potranno sbloccare fino a 1500V-Buck da spendere per il Pass Battaglia Capitolo 2 Stagione 2. In totale i personaggi che si potranno utilizzare nel campo di battaglia sono sette, ognuno con un proprio stile e una propria personalità.

Progredire di livello sarà più semplice grazie alle nuove modalità per progredire e a una serie di attività di gioco che permetteranno di raccogliere punti esperienza. Disponibili anche nuove coperture e nuove asce da utilizzare in gioco.