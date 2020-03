Fortnite, come attivare il pilota automatico negli elicotteri

L’ultimo aggiornamento di Fortnite Stagione 2 Capitolo 2 ha introdotto gli elicotteri come nuovo mezzo di trasporto. Chiamati “Choppa”, questi elicotteri sono utilizzati per spostarsi sul territorio dell’isola e sono ben nascosti per cui, trovarli, non è molto semplice. In teoria si tratta di semplici mezzi di spostamento, senza nessuna arma con cui fare fuoco sui nemici, ma nelle ultime ore alcuni utenti hanno scoperto un bug che permette agli elicotteri di trasformarsi in vere e proprie armi da guerra.

Su Reddit, piattaforma statunitense molto utilizzata dai giocatori e dagli smanettoni, è stato pubblicato un video in cui viene mostrato in che modo sparare mentre si è a bordo di un elicottero. Si tratta di un bug, di un errore nel codice di Fortnite, tanto che è stato già soprannominato “bug degli elicotteri“. In cosa consiste? Si tratta di un trucco che, a quanto sembra, può essere utilizzato sia nella modalità di gioco singola che in quella a coppie o a squadre.

Fortnite: come funziona il bug degli elicotteri

Questo malfunzionamento nel codice permette di attivare il pilota automatico sugli elicotteri di Fortnite. Detta così non sembra un granché, ma, come sanno tutti i giocatori, gli elicotteri appena introdotti nel gioco non possono sparare in quanto non sono dotati di armi. Il pilota automatico riveste una grande importanza perché permette al giocatore di muoversi in cielo con agilità e velocità continuando a far fuori i nemici senza preoccuparsi della guida del mezzo. +

Un bug molto utile che “sostituisce” un eventuale compagno al quale assegnare il compito di pilotare l’elicottero. Per attivare il “bug degli elicotteri” è necessario disporre delle mine di prossimità. Infatti, prima di prendere il volo, il giocatore deve lanciare una mina sopra il velivolo, dopodiché, una volta decollato, l’elicottero seguirà come per incanto un percorso lineare. Il consiglio è di affrettarsi ad usare questo utile bug per andare avanti nel gioco prima che una nuova patch realizzata dagli sviluppatori della Epic Games lo correggano per sempre.

Fortnite: dove si trovano gli elicotteri

La disponibilità dei nuovi elicotteri adibiti solamente al trasporto personale è abbastanza limitata. La maggior parte di essi appartiene all’Agenzia e agli Agenti e, per questo motivo, alcuni saranno sempre disponibili presso il Pozzo, la Grotta, lo Squalo, lo Yacht e altri luoghi simili. Non solo, anche luoghi secondari e meno importanti possono nasconderne più di uno, tanto che queste zone da qualche tempo pullulano di nemici tutti impegnati nella ricerca degli utilissimi velivoli.