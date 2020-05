Fortnite, concerto di Dillon Francis, Steve Aoki e deadmau5: data e orari

Fortnite c’ha preso gusto e per il prossimo weekend ha organizzato un nuovo concerto: questa volta sul palco del Party Reale saliranno Dillon Francis, Steve Aoki e deadmau5 per un’ora di musica che vi farà ballare nel salotto di casa e anche all’interno del videogame. Il successo ottenuto con il concerto di Travis Scott, visto da più di 27 milioni di persone, e bissato con l’esibizione in sordina di Diplo, sembra aver convinto Epic Games a puntare sui concerti live all’interno del videogame.

Si tratta di un’operazione intelligente, soprattutto in questo periodo in cui milioni di persone sono chiuse in casa, passano il loro tempo a giocare a Fortnite e non possono andare a ballare in discoteca e ad assistere ai concerti dal vivo. Epic Games ha anche anche lanciato la nuova modalità Party Reale, che si addice perfettamente a questo nuovo esperimento fatto di concerti e di eventi trasmessi in diretta. Infatti, il concerto di Dillon Francis, Steve Aoki e deadmau5 non è altro che l’evento di benvenuto al Party Reale.

Che cosa è Party Reale, la nuova modalità di Fortnite

Party Reale è una nuova modalità aggiunta da pochi giorni su Fornite, ospitata nella nuova mappa Papaya. Si tratta di una modalità molto particolare: le armi, infatti, sono bandite ed è pensata per far socializzare gli utenti tramite nuove attività, come ad esempio lo Skydiving, le corse con le barche a Pescesecco e passeggiate esplorative nella mappa.

La mappa di Party Reale ospita anche un grande palco con uno schermo dove trasmettere eventi in diretta. Rispetto al concerto di Travis Scott, dove il rapper statunitense era all’interno del videogame, con la sua skin ufficiale, in questo caso si tratta di un concerto trasmesso tramite il maxischermo, con i cantanti in carne e ossa e in diretta.

Come partecipare al concerto di Dillon Francis, Steve Aoki e deadmau5: orari e data

Per la festa di benvenuto al Party Reale, Epic Games ha voluto fare le cose in grande e ha organizzato un concerto di un’ora con tre ospiti d’eccezione: Dillon Francis, Steve Aoki e deadmau5. I tre super-ospiti si esibiranno in diretta e il concerto è aperto a tutti i giocatori di Fortnite: non bisognerà pagare nessun biglietto.

L’unico problema sarà l’orario dell’evento: è organizzato nella notte tra venerdì e sabato alle ore 3:00 e finirà alle 4:00. I giocatori potranno partecipare in qualsiasi momento, anche quando lo spettacolo è già iniziato. Fortunatamente Epic Games ha previsto anche una replica per i cittadini europei: sabato 9 maggio alle ore 20:00. Ecco il calendario con gli orari e le date del concerto di Dillon Francis, Steve Aoki e deadmau5 su Fortnite:

Sabato 9 maggio ore 3:00 – 4:00

Sabato 9 maggiore ore 20:00 – 21:00

Il regalo di Fornite

Epic Games ha previsto anche un regalo per arrivare pronti al concerto dei tre super-ospiti. Chi si collega al gioco da sabato 9 maggio alle ore 00:00 fino a lunedì alle ore 16:00 otterrà gratuitamente un dorso decorativo con delle ali al neon che reagisce automaticamente alla musica e potrà essere utilizzato durante lo show. Insomma, un evento da non perdere