Fortnite è stato risucchiato da un buco nero: cosa è successo

14 Ottobre 2019 - Doveva essere l’evento che metteva fine alla Stagione 10 di Fortnite e dava inizio al Capitolo 2. In realtà si è trasformato in un vero e proprio incubo per gli appassionati del videogame. Dalle ore 20:00 del 13 ottobre Fortnite è down e sulle pagine social è apparso un video in diretta che riprende un buco nero. Buco nero che si è formato alla fine dell’evento “The End” che doveva mettere fine alla Stagione 10 e in realtà ha messo fino alla prima era di Fortnite.

Milioni di giocatori erano online ieri sera per l’ultima sfida di Fornite Stagione 10. Tutti hanno assistito allo spettacolo messo in scena dagli sviluppatori di Epic Games. Come accaduto con la sfida finale della Stagione 4, anche in questo caso sono apparsi dei razzi sparati in aria. Solo che questa volta hanno portato alla distruzione dell’isola (l’ambientazione di Battle Royale) e alla formazione di un buco nero, diventato l’icona di questa nuova fase di Fortnite.

Come si è formato il buco nero di Fortnite

Una sfida finale creata ad arte per dire addio al primo capitolo di Fortnite e dare inizio al Capitolo 2 del videogame. Nella sfida “The End” Epic Games ha creato un evento che ha detto addio alla prima fase del titolo che ha portato alla distruzione dell’isola che in questi anni ha permesso a Fortnite di diventare il videogame più giocato al Mondo. Il buco nero ha risucchiato tutto: isola, giocatori, armi ed edifici e dalle 20:00 del 13 ottobre è il protagonista di una diretta video che ha catturato l’attenzione di milioni di giocatori (e che ha portato anche al rallentamento di Internet).

Il canale Twitter di Fortnite è stato preso d’assalto dai giocatori alla ricerca di una risposta al fatto che il videogame fosse offline, e lo stesso è successo con la diretta video del buco nero su YouTube e Twitch.

Fortnite Capitolo 2: strani numeri appaiono durante la diretta

Molti giocatori hanno denunciato la presenza di strani numeri durante la diretta del buco nero. Casualmente appaiono dei numeri a cui nessuno riesce a dare una spiegazione: 146, poi 11, poi 82, 62, 15. In queste ore si leggono le teorie e congetture più strane, ma fino a quando Epic Games non spiegherà cosa significano questi numeri, si tratta solo di ipotesi.

Quando arriverà Fortnite Stagione 11 Capitolo 2

In queste ore molti utenti si domandano quando comincerà il Capitolo 2 di Fortnite. La risposta, probabilmente, non li farà contenti. Secondo alcuni utenti che hanno analizzato il codice sorgente del videogame, il Capitolo 2 partirà alle ore 12:00 del 15 ottobre. Quindi bisognerà aspettare un altro giorno per scoprire tutte le novità di Fortnite. Nella speranza che non ci siano nuovi problemi tecnici.