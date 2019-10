Fortnite è tornato: le novità del Capitolo 2

16 Ottobre 2019 - Dopo essere stato inghiottito da un buco nero, il mondo di Fortnite è tornato più vivo e vegeto che mai. Tirano un sospiro di sollievo i milioni di giocatori sparsi in tutto il mondo andati nel panico la scorsa domenica quando, provando a collegarsi ai server di gioco, sono rimasti letteralmente incollati allo schermo a guardare il fenomeno astrale che ha inghiottito e annientato per sempre l’universo di Fortnite.

Una diretta streaming durata ore che ha permesso agli sviluppatori e ai tecnici di preparare il campo per l’uscita del Capitolo 2, che ha dato inizio a una nuova fase di Fortnite. E così è stato, Epic Games ha ufficialmente lanciato Fortnite Capitolo 2, che prevede molte novità per quanto riguarda la modalità Battle Royale e il gameplay. La novità più importante riguarda sicuramente la mappa di gioco, completamente stravolta rispetto al passato, e la possibilità di fare giochi acquatici e di utilizzare motoscafi per muoversi.

Fortnite Capitolo 2: la mappa di gioco

Nuovi territori fanno da sfondo alle battaglie del Capitolo 2 di Fortnite. Gli uomini di Epic Games hanno creato un nuovo mondo, una nuova isola caratterizzata da ben 13 aree mai viste prima e dominate da una serie di corsi d’acqua completamente navigabili. A differenza delle precedenti versioni ora i giocatori hanno la possibilità di utilizzare dei mezzi acquatici per spostarsi su delle vere e proprie piste fluviali.

Non solo, barche e motoscafi possono essere utilizzati durante i combattimenti in quanto sono in grado di sparare. In più in alcuni punti è possibile pescare un bottino nascosto. Sempre lungo i corsi d’acqua i giocatori hanno la possibilità di trovare ed utilizzare taniche di benzina e bidoni esplosivi e sfruttarli a proprio vantaggio durante le fasi di gioco.

Fortnite Capitolo 2: le principali novità

Il Capitolo 2 di Fortnite prevede inedite opzioni tattiche per nascondersi dai nemici o per attaccare gli avversari all’improvviso. Nella modalità Battaglia Reale nuove forme di cooperazione aiutano i giocatori ad affrontare gli avversari, come l’adozione di un nuovo strumento per curare i propri alleati denominato “Bazooka a Bende” o la possibilità di metterli al sicuro trasportandoli di peso. Il nuovo capitolo segna poi un cambiamento importante dal punto di vista delle armi a disposizione dei giocatori, una sorta di ritorno alle origini del gioco. Totalmente rivisto l’arsenale ora decisamente più minimale, con un sistema di equipaggiamento e di armi che potrà essere ottimizzato strada facendo utilizzando le risorse essere raccolte durante il gioco.

Fortnite Capitolo 2 introduce anche il nuovo Pass Battaglia disponibile al prezzo di 950 V-Buck e contenente inediti elementi che possono essere impiegati per personalizzare il proprio avatar e le proprie armi. Infine, oltre a una grafica migliore, più chiara e nitida rispetto alla versione precedente, Fortnite Capitolo 2 offrirà nuove opzioni ai propri giocatori per salire di livello e collezionare maggiori Punti Esperienza.

Fortnite Capitolo 2: già online

Il Capitolo 2 di Fortnite è già disponibile online. L’aggiornamento gratuito dal peso di 16GB può essere scaricato su PC, consolle e altri device dove il gioco è supportato, mentre sono attesi nuovi contenuti che Epic Games dovrebbe rilasciare a breve.