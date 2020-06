Fortnite, come partecipare all'evento Il Dispositivo

Si chiama Il Dispositivo ed è l’evento organizzato da Fornite per salutare la Stagione 2 del Capitolo 2 e dare il benvenuto alla Stagione 3 che inizierà mercoledì 17 giugno. Si tratta di un evento in diretta, simile nelle intenzioni a quanto avvenuto con l’evento del buco nero che ha segnato la fine del Capitolo 1 e che ha rivoluzionato per sempre il mondo dei videogame.

C’è tanta attesa intorno all’evento e anche sull’inizio della Stagione 3: negli ultimi mesi molti pro player hanno criticato il videogame, peggiorato dopo gli ultimi aggiornamenti e soprattutto con l’arrivo della nuova mappa. La Stagione 3 dovrebbe andare a correggere proprio questi errori: sono attesi aggiornamenti importanti per la mappa e anche su alcune funzionalità del videogame. L’evento “Il Dispositivo” dovrebbe fare da apripista alla nuova stagione, ma a poche ore dall’inizio si sa poco o nulla. Epic Games non si è voluta sbottonare nemmeno sull’orario: si ipotizza che possa avvenire tra le 19:00 e le 21:00. Non si sa nemmeno quanto tempo duri e se alla fine accadrà qualcosa alla mappa del videogioco.

Fortnite evento Il Dispositivo: orario e giorno

L’evento Doomsday, tradotto in italiano con “Il Dispositivo”, è atteso per la giornata di oggi (15 giugno) tra le ore 19:00 e le ore 21:00. Sull’orario c’è molta incertezza: Epic Games nei giorni precedenti ha solamente detto che l’evento si terrà il 15 giugno, nulla di più.

Inizialmente Doomsday si sarebbe dovuto tenere alla fine di maggio, ma la Stagione 3 è stata prima rimandata da Epic Games per migliorare la qualità del titolo e poi a causa delle rivolte scoppiate negli Stati Uniti. Ora sembra essere la volta buona: 15 giugno l’evento Il Dispositivo, il 17 giugno l’arrivo della nuova stagione.

L’evento sarà molto particolare: per poterlo vedere è necessario essere collegati al gioco e non ci sarà nessuna replica nei prossimi giorni, come accaduto invece con i vari concerti degli ultimi mesi. Nel caso in cui si perderà l’evento sarà possibile rivederlo solo online sulle varie piattaforme di video streaming.

Cosa accadrà all’evento Il Dispositivo

Si brancola nel buio più totale. Non si hanno notizie su cosa la software house abbia preparato per questo grande evento: ci potrebbe essere qualcosa che rivoluziona la mappa di gioco o il gameplay di Fortnite. Per scoprirlo basta aspettare solamente qualche ora.