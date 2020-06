Fortnite, i server sono offline per l'inizio della Stagione 3 Capitolo 2

I server di Fortnite sono al momento offline, ma i giocatori non devono preoccuparsi: si tratta di una manutenzione programmata da tempo per dare modo agli sviluppatori di lanciare la nuova stagione del videogame. Finalmente è arrivato il 17 giugno, giorno scelto da Epic Games per l’inizio della Stagione 3 del Capitolo 2. Dopo diversi ritardi, dopo averla rimandata per ben due volte (la prima per migliorare il prodotto finale, la seconda a causa delle proteste scoppiate negli USA), la Stagione 3 Capitolo 2 è pronta al debutto.

Si tratta di uno dei momenti più importanti di Fortnite degli ultimi anni. Il gioco sta vivendo un momento un po’ particolare, con sempre più pro player che lamentano un peggioramento del gameplay, soprattutto a seguito della nuova mappa introdotta con il Capitolo 2. Per questo motivo, una delle novità della nuova stagione potrebbe essere proprio un cambiamento della mappa. Un’altra novità è stata introdotta con l’evento Il Dispositivo organizzato lunedì 15 giugno e seguito da milioni di persone: la tempesta è stata sostituita da un muro d’acqua che cambia completamente le fasi di endgame.

Perché Fortnite è offline il 17 giugno

Si tratta di una manutenzione programmata e annunciata dalla stessa Epic Games sul proprio profilo ufficiale. Dalle ore 8:00 del mattino del 17 giugno e per diverse ore, non sarà possibile accedere a Fortnite in vista dell’aggiornamento alla Stagione 3 Capitolo 2. I lavori dovrebbero durare un paio di ore e alla fine gli utenti dovranno scaricare un aggiornamento che si preannuncia corposo e con molte novità.

Rispetto al passato, Epic Games è riuscita a tenere nascosto fino alla fine quali saranno gli stravolgimenti portati nel videogame da questo nuovo aggiornamento. Cambierà la mappa? Verranno aggiunte nuove armi? Quale sarà l’effetto del muro d’acqua che sostituisce la tempesta? Inoltre, non bisogna dimenticare il Pass Battaglia della Stagione 3 Capitolo 2 che sicuramente porterà skin aggiuntive e oggetti da sblocare. Ancora poche ore ne sapremo di più.