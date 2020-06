Fortnite, il trucco per entrare nei vault senza chiave d'accesso

Il Vault è una delle novità introdotte da Fortnite con la Stagione 2 del Capitolo 2. Si tratta di luoghi nascosti nella mappa e che se scovati permettono di ottenere risorse extra. Ma per accedere a questi Vault è necessario raccogliere nella mappa una speciale chiave d’accesso. I vault sono simili ai Bunker introdotti nelle settimane precedenti anche su Call of Duty: Warzone, dove per accedere è necessaria una scheda che permette di ottenere armi speciali e moltissimo loot.

Su Fortnite, però, è stato scovato un trucco che permette di entrare in questi Vault anche senza la scheda. Un trucco molto semplice, ma che si attiva utilizzando solamente un motoscafo o un elicottero. Basta avvicinarsi alla porta, costruire delle pareti di legno e ci si ritrova all’interno del Vault senza utilizzare nessuna chiave d’accesso. Si tratta di un glitch al quale gli sviluppatori di Fornite non hanno ancora trovato rimedio, ma che sicuramente verrà fixato con uno dei prossimi aggiornamenti.

Fortnite, come entrare nei Vault senza scheda d’accesso

Il trucco è stato scoperto da un giocatore che ha prontamente pubblicato un video su YouTube in cui viene spiegato come accedere al Vault senza chiave d’accesso. Per prima cosa è necessario avvicinarsi alla porta del Vault utilizzando un motoscafo oppure un elicottero. Una volta arrivati vicino alla porta, basterà iniziare a costruire delle pareti intorno all’elicottero e come per magia ci si ritrova all’interno del glitch.

Questa strana procedura attiva una sorta di glitch che fa passare attraverso il Vault, catapultando il giocatore all’interno, che in questo modo può raccogliere armi e tutto il resto. C’è, però, un problema da affrontare: una volta all’interno non si potrà uscire dal luogo segreto, a meno che qualche altro utente non apra la porta. Il trucco, infatti, funziona solo per entrare e non per uscire.

Lo strano trucco è a tutti gli effetti un glitch del gioco che gli sviluppatori cercheranno sicuramente di risolvere il prima possibile, già con il prossimo aggiornamento, che dovrebbe corrispondere all’inizio della Stagione 3 del Capitolo 2.