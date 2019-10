Fortnite, la diretta del buco nero ha mandato KO Internet

14 Ottobre 2019 - Milioni di persone fisse a guardare un buco nero. Fin qui nulla di eccezionale, se non fosse che la diretta del “buco nero” è trasmessa dai profili ufficiali sui social di Fortnite. E il buco nero non è reale, ma realizzato in computer grafica. Dalle ore 20:00 del 13 ottobre 2019 , Epic Games sta trasmettendo la diretta di un buco nero, capace di catturare l’attenzione di milioni di appassionati.

Su Twitch si contano oltre 2 milioni di visualizzazioni, con più di 200.000 utenti collegati contemporaneamente. Su YouTube i numeri sono ancora più impressionanti: oltre 5 milioni di visualizzazioni e il contatore continua a crescere. A cosa è dovuto tutto questo hype? Molto semplice: Fortnite sta per dare inizio a un nuovo capitolo della sua storia (Stagione 11 Capitolo 2), con una nuova mappa, nuove caratteristiche e forse anche nuovi personaggi. L’attesa da parte degli utenti era talmente alta che in alcuni casi hanno mandato KO alcuni servizi internet. Ieri sera in molti lamentavano problemi con Twitch (piattaforma di video streaming), YouTube e anche con il PlayStation Network. Problemi che si sono risolti durante la serata.

Fortnite Capitolo 2: il lancio ha rallentato il Web

Fortnite Stagione 11 Capitolo 2 è entrata nella storia ancora prima di essere lanciata ufficialmente. Si tratta del primo videogame in grado di rallentare il Web e di creare disagi e problemi nella serata del 13 ottobre 2019. Il numero di utenti che seguivano la diretta del buco nero di Fortnite era talmente elevato da mettere in difficoltà i server di YouTube e di Twitch, in grado solitamente di reggere l’urto di milioni di utenti collegati in contemporanea.

Dopo 12 ore di diretta, Fortnite ancora sta mostrando il video con il buco nero, segnale che il lavoro per dare avvio alla Stagione 11 Capitolo 2 sta prendendo più tempo del previsto. Nonostante ciò, il numero di utenti collegati alla diretta del buco nero non tende a scendere.

Il codice per il minigioco segreto di Fortnite

Per chi è in astinenza da Fortnite, Epic Games ha realizzato per loro un minigioco nascosto all’interno della diretta del buco nero. Si tratta, però, di un minigioco che si attiva conoscendo solamente la “chiave” per farlo partire. Per giocare bisogna premere sul controller questi tasti: su, su, giù, giù, sinistra, destra, sinistra, destra, B, A, Start. Nel giro di qualche secondo partirà un minigioco in stile Space Invaders. Divertitevi!

Se avete problemi con Fortnite, qui troverete i motivi per cui il gioco non funziona.