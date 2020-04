Fortnite, la vecchia mappa è pronta a tornare

Con l’ultima sfida lanciata lo scorso ottobre, gli sviluppatori della Epic Games misero fine alla Stagione 10, ovvero alla prima era di Fortnite. “The End”, questo il nome della sfida ideata da Epic Games, fu voluta per dire addio alla prima fase del titolo e portò alla distruzione dell’isola che in questi anni ha permesso a Fortnite di diventare il videogame più giocato al mondo.

La distruzione dell’isola e quindi della mappa fu seguita dall’arrivo di un buco nero che inghiottì tutto prima di dar vita ai luoghi che sarebbero diventati i campi di battaglia dell’attesa seconda Stagione. Una mappa mai dimenticata dai numerosi fan del gioco online sparsi in tutto il mondo, una mappa il cui ritorno è stato sempre invocato dai gamer più accaniti. E la mappa della prima Stagione di Fortnite potrebbe tornare a breve, almeno questo è quanto fa pensare il concerto di Travis Scott andato in onda questo fine settimana: per un breve momento l’immagine della mappa ha colorato il cielo del videogame.

Fortnite: lo show virtuale di Travis Scott

Durante il concerto live esclusivo di Travis Scott in Fortnite Capitolo 2 organizzato dal rapper in collaborazione con Epic Games e seguito da più di 12 milioni di persone, alcuni hanno notato la vecchia mappa del gioco librarsi nell’aria con un effetto molto simile a quello visualizzato nel gioco poco prima dell’esplosione del Cubo Viola Kevin e prima dell’arrivo del fatidico buco nero che segnò il passaggio dalla prima alla seconda stagione.

Il ritorno della vecchia mappa

Lo show virtuale del rapper e produttore musicale statunitense non solo ha entusiasmato i suoi fan, ma ha stuzzicato la curiosità dei giocatori, dei leaker e dataminer, che hanno scaricato il video per esaminarlo “al microscopio”. Perché utilizzare la vecchia mappa durante lo show? Questa è la domanda alla quale tutti gli appassionati del videogame stanno cercando di dare una risposta. E’ vero che in Fortnite tutto è legato, ma non si sa fino a che punto. Quando avverrà il fatidico ritorno? Per ora non è dato sapere, la vecchia amppa potrebbe essere utilizzata in qualche modalità specifica o in un evento ad hoc. Vedremo cosa accadrà in futuro.