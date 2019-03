Fortnite, una mappa inedita per l'evento Ninja X iKon di Samsung

Il 16 marzo si terrà a New York l’evento Ninja X iKon, organizzato da Samsung per lanciare il nuovo smartphone Samsung Galaxy S10. Fino a qui sembra chiaro che il mondo videoludico abbia poco a che vedere con l’iniziativa, ma in realtà le anticipazioni – e un’importante presenza – hanno fatto concentrare l’attenzione dei fan di Fortnite (la cui stagione 8 è stata da poco rilasciata) intorno alla serata in questione.

L’evento vedrà innanzi tutto coinvolto il Content Creator Ninja, attivissimo nel mondo di Fortnite. La Epic Games, non a caso, aveva annunciato la disponibilità di una Skin esclusiva su Fortnite Mobile per chiunque avesse acquistato Samsung Galaxy S10+ (chiamata Ikonik). Il nome dell’iniziativa fa dunque ben sperare che Fortnite c’entri eccome!

Qualche ulteriore indizio sembra essere trapelato in una diretta streaming effettuata dallo stesso Ninja, che ha fatto capire che la Epic Games sta lavorando a un contenuto esclusivo per la serata. Si tratterebbe di una mappa inedita. E se così fosse le sorprese non mancherebbero di certo.