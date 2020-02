Fortnite non funziona oggi, cosa sta succedendo

20 Febbraio 2020 - Dalle ore 10:00 del 20 febbraio Fortnite è down: i giocatori che provano ad accedere al videogame non riescono a entrare nei server. Ma non bisogna preoccuparsi, si tratta di un disservizio programmato dalla stessa Epic Games, la software house che ha sviluppato il videogioco. Oggi, infatti, iniziala Stagione 2 del Capitolo 2 di Fortnite e per rilasciare l’aggiornamento, Epic Games ha deciso di bloccare l’accesso ai server di gioco.

Nessun allarme e nessuna preoccupazione, si tratta semplicemente di una manutenzione programmata e che dovrebbe durare almeno un paio di ore. Epic Games ha già avvertito che i lavori potrebbero durare un po’ più del previsto dato che l’aggiornamento sarà corposo. E i motivo sono diversi: con l’inizio della nuova stagione sono previsti nuovi materiali (si parla insistentemente dell’aggiunta dell’oro), nuove skin da acquistare e anche l’aggiunta di una piattaforma petrolifera nella mappa di gioco. Ancora poche ore e sapremo tutte le novità preparate da Epic Games. La manutenzione dovrebbe durare dalle 10:00 fino alle 12:00-13:00.

Perché Fortnite non funziona

Fortnite è in manutenzione per l’inizio del Capitolo 2 Stagione 2. Nessun problem ai server o all’architettura di rete, ma una semplice manutenzione di cui, tra l’altro, Epic Games aveva anche dato notizia. Per semplificare il lavoro dei tecnici, la software house ha deciso di bloccare l’accesso ai server di gioco per un paio di ore, giusto il tempo di installare il nuovo aggiornamento. Epic Games ha anche annunciato che il peso dell’update sarà maggiore rispetto al solito e il motivo è semplice: sono tante le novità attese nella nuova stagione.

Capitolo 2 Stagione 2 di Fortnite: le novità

Tante indiscrezioni e rumor, ma nessuna certezza. In queste ultime settimane ci sono susseguite tante notizie sulle possibili novità di Fortnite, ma da Epic Games non è arrivata nessuna conferma. La software house ha lanciato la campagna pubblicitaria per la nuova Stagione: un video teaser mostrato sui video-wall delle principali città del Mondo. Filmato nel quale vengono mostrati dei numeri di telefono: chi prova a chiamare ascolta una voce che avverte “Agenti delle Ombre compromessi, il reclutamento è iniziato, buona caccia agente“. E il mistero si infittisce. Ma mancano solo poche ore per scoprire tutte le novità della nuova Stagione di Fortnite.