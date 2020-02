Fortnite non funziona: cosa succede e quando tornerà online

5 Febbraio 2020 - Fortnite down: dalle 10:00 di questa mattina (5 febbraio 2020) è impossibile accedere ai server di gioco. Ma i giocatori non devono temere catastrofi o blocco improvviso dei server: si tratta di una manutenzione ordinaria già annunciata da Epic Games nei giorni precedenti. Infatti, gli sviluppatori stanno rilasciando l’aggiornamento 11.50 di Fortnite, che porta con sé alcune novità nelle varie modalità di gioco.

La manutenzione dovrebbe durare un paio di ore ed entro pranzo i giocatori potranno tornare a prendere in mano il joystick e affrontare le loro battaglie. Che cosa porta in dote il nuovo aggiornamento 11.50? Epic Games non si è lasciata sfuggire nulla, quindi si brancola nel buio più totale. Alcuni giocatori parlano della possibilità che faccia il suo debutto il nuovo motore grafico su cui Epic Games ha lavorato negli ultimi mesi, mentre altri sostengono che verranno lanciate le ultime sfide in vista dell’inizio del Capitolo 2 Stagione 2 fissato per la metà di febbraio. Continueremo a monitorare la situazione e vi terremo aggiornati.

Perché Fortnite non funziona oggi

Nessun allarme. Il down di Fortnite di oggi era programmato da tempo: la software house sta rilasciando l’aggiornamento alla versione 11.50. Si tratta di una procedura abituale: ogni volta che gli sviluppatori devono rilasciare una nuova versione del videogame, Epic Games preferisce mandare offline Fortnite per non creare problemi.

Quando Fortnite tornerà a funzionare

L’aggiornamento 11.50 è un update di routine e il down di Fortnite non dovrebbe durare molto. Secondo le più rosee previsioni il gioco tornerà a funzionare per l’ora di pranzo. Solo in caso di problemi o di aggiornamento pesante, il gioco potrebbe tornare online tra le 14:00 e le 16:00.

Aggiornamento 11.50 Fornite: cosa cambia

L’update alla versione 11.50 potrebbe portare diverse novità nel videogame. La più importante riguarda il nuovo motore grafico Chaos di Unreal Engine: i test sono partiti alla fine del mese scorso e se hanno dato esito positivo la novità potrebbe arrivare già oggi. Con il nuovo motore grafico i movimenti dovrebbero essere più fluidi e maggiore la distruttibilità dell’ecosistema. Ancora poche ore e ne sapremo di più.