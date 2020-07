Fortnite, aggiunte le stazioni di servizio: a breve arrivano le automobili

Per Epic Games le vacanze sono già finite e il primo pensiero è stato il rilascio di un importante aggiornamento per Fortnite. Con la versione 13.30 sono stati portati dei miglioramenti e degli aggiornamenti in ogni modalità di gioco, ma i più importanti riguardano Battaglia Reale. Partiamo dalle automobili, l’elemento che più di ogni altro stanno aspettando i giocatori di Fortnite.

In realtà alcuni veicoli sono già presenti sulla mappa di gioco, ma servono solamente per recuperare risorse metalliche. Con l’aggiornamento alla versione 13.30, però, anche queste automobili sono sparite e al loro posto non è stato aggiunto nulla. Le macchine sono state annunciato all’inizio della nuova stagione dalla Epic Games, mettendole all’interno del trailer di lancio. Ma al momento ancora non sono arrivate ed è passato più di un mese dal rilascio della Stagione 3 del Capitolo 2. Un ritardo che ci può stare, visto il periodo estivo, ma molti giocatori cominciano a lamentare questo continuo ritardo da parte della software house nel rilasciare le novità per il gioco.

Quando arrivano le automobili su Fortnite

Come anticipato nelle settimane precedenti, i modelli di automobili che saranno disponibili in Fortnite saranno quattro. Si differenzieranno per grandezza, velocità e resistenza ai colpi dei nemici. Ma avranno anche un’altra caratteristica: il quantitativo di benzina. Una volta finita la benzina, bisognerà lasciare l’auto e proseguire a piedi, oppure trovare un altro veicoli.

Per ovviare a tutto questo, con l’aggiornamento 13.30 di Fortnite sono state aggiunte le stazioni di servizio per effettuare il pieno alla propria automobile. Un elemento che, oltre ad anticipare l’arrivo della automobili, permetterà di cambiare un po’ il gameplay del gioco, diventato troppo lento con gli ultimi aggiornamenti.

Molto probabile che le automobili verranno rilasciate già nelle prossime settimane, nelle prime settimane di agosto, in modo da accompagnare il gioco verso la conclusione della Stagione 3 e ricominciare al meglio la Stagione 4 del Capitolo 2.