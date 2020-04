Fortnite, torneo da 2 milioni di dollari: come partecipare

Lo scorso marzo la casa di sviluppo software di Fortnite aveva annunciato la sospensione di tutti tornei online di preparazione per la Coppa del Mondo di Fortnite prevista per il prossimo luglio a New York e rinviata a data da destinarsi. La motivazione ufficiale di questa decisione era legata ai problemi di performance relativi all’introduzione del nuovo motore grafico Chaos Unreal Engine, senza dimenticare, però, i problemi dovuti all’epidemia globale di Coronavirus che ha impedito lo svolgersi degli eventi fisici per paura del contagio.

Ma ora le cose sembrano essere cambiate e Epic Games ha annunciato che a partire dal prossimo sabato 2 maggio inizierà il torneo di qualificazione per la Competizione Campioni di Fortnite. La CCFN è la più grande competizione al mondo dedicata a Fortnite, la prossima edizione prenderà il via sabato 9 maggio e continuerà per i successivi due weekend. Il torneo è organizzato direttamente da Epic Games e vanta un montepremi da ben 2 milioni di dollari.

Come partecipare al torneo di Fortnite da 2 milioni di dollari

Tutti gli appassionati di Fortnite possono partecipare al torneo e ambire a vincere il ricco montepremi. Per poter accedere alle competizioni bisogna disporre del Rango di Campione, mentre la gara si svolgerà esclusivamente in modalità “Solo”. Non sarà un lavoro facile. Parteciperanno all’evento molti giocatori professionisti che fanno degli e-sport un vero e proprio mestiere, ossi duri da sconfiggere, soprattutto con un montepremi di tale entità che fa gola a molti.

Le qualificazioni per la Competizione Campioni di Fortnite inizieranno sabato 2 maggio. Al termine i cento giocatori migliori di ogni regione riceveranno l’invito per la CCFN e si scontreranno. Non sarà cosa semplice superare le qualificazioni, ma come si dice, tentar non nuoce. Il torneo è suddiviso in tre settimane in ognuna c’è un montepremi da vincere. Solo i migliori di ogni settimana potranno prendere parte agli eventi successivi: un escamotage voluto per dar vita a delle partite sempre più intense ed emozionanti.