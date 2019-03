Fortnite: tutte le novità dell'aggiornamento 8.11

È finalmente disponibile l’aggiornamento 8.11 di Fortnite e, come tutti gli updates del titolo, porta con sé tante novità. Vediamo allora insieme tutto quello che gli sviluppatori del gioco firmato Epic Games hanno introdotto con l’ultima patch. Partendo, naturalmente, dalla modalità Battaglia Reale.

La prima grande new entry è la Pistola a focile, una bocca di fuoco molto potente a corto raggio (86/90 danni), in grado di rimandare indietro chi la utilizza e i nemici colpiti. Chi spara può accovacciarsi per evitare la respinta. Ricordate che più è vicino il bersaglio, maggiore sarà la distanza a cui verrà scagliato. L’arma, per la quale servono munizioni pesanti, è a colpo unico, con un tempo di ricarica di ben 3 secondi. Potete trovarla nei bottini a terra ed è disponibile nelle varianti Comune e Non comune.

È stata re-introdotta la Granata a Impulsi, modificando i danni base da 24/23 a 27/26 e aumentando del 233% i danni delle armi esplosive contro i veicoli. Non solo. Il tasso di generazione delle Girosfere è stato ridotto del 50%. Altra novità: l’introduzione di una nuova MAT, Colposecco. Nella modalità a tempo limitato gli utenti si scontreranno a gravità ridotta e solamente con 50 punti salute. Potranno utilizzare soltanto i fucili di precisione e unicamente le bende come oggetti curativi.

Sono stati corretti dei bug per quanto riguarda l’audio e l’interfaccia: prima il suono del “rilascio” del gancio da traino della Girosfera era riprodotto due volte ogni volta. Il nuovo stile per il costume Bianco accecante ora si può selezionare. A livello grafico è stata regolata l’illuminazione; aumentato il contrasto dell’illuminazione nelle aree d’ombra e la vivacità dei colori.

Nella modalità “Salva il Mondo” sono stati introdotti il Jonesy segugio da guerra, uno zaino per le granate, e la nuova animazione di attacco “Ser Lancillotto“. Nella Modalità Creativa, invece, c’è una nuova Isola Vetro Nero ed è stato risolto un bug per cui le granate, se lanciate da fuori il volume di salvataggio delle isole verso l’isola, applicavano gli effetti delle granate ad altri giocatori e veicoli.