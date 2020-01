Fortnite, un nuovo bug permette di uccidere facilmente gli avversari

9 Gennaio 2020 - Alcuni utenti hanno scovato un bug su Fortnite che permette di uccidere abbastanza facilmente i propri avversari e di avere un vantaggio competitivo notevole mentre si è in battaglia. Bisogna, però, fare una premessa: sfruttare il bug non è molto semplice e sono necessarie alcune doti non indifferenti nel videogame.

Il trucco per uccidere facilmente su Fortnite è stato scoperto da un giocatore che ha pubblicato immediatamente il video su Reddit, social network molto utilizzato negli Stati Uniti. Il filmato ha una durata di circa 50 secondi e mostra come poter utilizzare il bug per riuscire a uccidere facilmente l’avversario. In realtà bastano molti meno secondi per portare a termine le azioni necessarie per sfruttare il bug: un giocatore esperto e che si sta giocando qualcosa d’importante in un torneo internazionale potrebbe sfruttarlo a proprio vantaggio. Per questo motivo è molto probabile che i tecnici di Fortnite siano già al lavoro per risolvere la questione in uno dei prossimi aggiornamenti.

Come sfruttare il bug Fortnite per uccidere i nemici

Il video postato su Reddit mostra molto chiaramente come sfruttare il bug per avere un vantaggio competitivo sull’avversario. Il tutto parte mettendo un pezzo di piramide sul tetto di un riparo costruito da un nemico. Quando si modifica il pezzo dell’avversario, si riesce ad accedere attraverso il tetto utilizzando un’arma, come ad esempio il piccone. Utilizzando l’effetto sorpresa, si riesce a prendere alla sprovvista l’avversario e ucciderlo velocemente.

Come spiegato all’inizio, utilizzare questo trucco non è molto complicato a patto di avere delle buone capacità e una dimestichezza con il “mezzo” (ossia Fortnite). Il bug potrebbe essere sfruttato soprattutto dagli utenti nelle partite dove in gioco ci sono soldi veri.

Non si tratta del primo bug riscontrato su Fortnite che permette di avere un vantaggio sugli avversari. Ma finora tutti gli altri erano abbastanza complicati, mentre questo può essere utilizzato.