Garrett HR Gen 5: lo smartwatch Fossil con Wear OS a un prezzo mai visto

Fossil è uno dei pochi produttori storici (eh sì, il brand nasce nel 1984 e veleggia spedito verso i 40 anni) di orologi che è riuscito ad avere un buon successo anche nel nuovo settore degli smartwatch. Il suo segreto è sempre stato semplice da capire: unire lo stile del marchio, già molto apprezzato, a tecnologia rodata ed affidabile e ad un sistema operativo facile da usare e con molte app.

Uno degli esempi di questa idea di smartwatch è il Fossil Gen 5 Garrett HR, ovvero la versione più maschile e sportiva del Fossil Gen 5 (a sua volta predecessore del Fossil Gen 6 di quest’anno), con cinturino da 22 millimetri e cassa in acciaio inossidabile da 46 millimetri. Si tratta di un bell’orologio dallo stile classico: se non fosse per il display AMOLED da 1,28 pollici non si direbbe che sia uno smartwatch, ma lo è ed è anche ben dotato di sensori e funzioni. Non è un modello di ultima generazione, e non ha neanche un prezzo di listino bassissimo, ma oggi è in offerta su Amazon e diventa uno smartwatch da tenere assolutamente in considerazione da parte dell’utente che cerca funzioni smart, ma design tradizionale.

Fossil Gen 5 Garrett HR: caratteristiche tecniche

Il Gen 5 Garrett HR di Fossil è uno smartwatch che ruota intorno alla piattaforma Qualcomm Snapdragon Wear 3100, 1 GB di RAM e 8 GB di spazio per il sistema operativo Google Wear OS e per le app.

Lo schermo 1,28 pollici AMOLED è da 416×416 pixel, con una densità di 328 ppi. Nella cassa sono integrati i due pulsanti configurabili, il pulsante home rotante, il microfono e lo speaker. Non manca l’attuatore per la vibrazione, che scatta ad esempio in occasione delle notifiche ricevute dallo smartphone collegato tramite Bluetooth 4,2 Low Energy.

Tra le connessioni, oltre al Bluetooth, troviamo anche il WiFi e persino l’NFC, per i pagamenti digitali contactless. Tra i sensori integrati manca in pratica solo quello della saturazione di ossigeno nel sangue, mentre sono presenti accelerometro, altimetro, sensore di luce ambientale, bussola, Giroscopio, IR off-body, sensore del battito cardiaco.

Fossil Gen 5 Garrett HR: l’offerta Amazon

Fossil Gen 5 Garrett HR, quindi, è un ottimo modello di penultima generazione, ma con un design intramontabile e che resterà bello da vedere ancora per molti anni.

Per la maggior parte degli utenti, soprattutto per coloro che non hanno bisogno di monitorare l’attività sportiva in modo estremamente accurato, è un’ottima scelta che è difficile non consigliare, anche alla luce dell’ottimo nome del produttore.

Il prezzo di listino non è molto conveniente, se paragonato ai migliori smartwatch 2021: 299 euro. Tuttavia, oggi Fossil Gen 5 Garrett HR è in offerta su Amazon a 170,53 euro (-128,47 euro, -43%). A questo prezzo Fossil Gen 5 Garrett HR è uno smartwatch da prendere al volo e, perché no, un ottimo regalo di Natale tech per uomo da comprare oggi e donare il 25 dicembre.

Fossil Gen 5 Garrett HR – Smartwatch da uomo 46 mm in acciaio con Google Wear OS