La leggendaria fotocamera Polaroid è in offerta su Amazon

C’era una volta, tanto tanto tempo fa, la fotografia analogica. E ce n’erano due: la fotografia con il rullino da far sviluppare al fotografo e la fotografia istantanea, che tutti associavano ad un marchio solo, famosissimo in tutto il mondo: Polaroid.

La fotocamera istantanea Polaroid nasce nel lontanissimo 1977 e per anni gode di un ottimo successo. Poi, con l’affermarsi della fotografia digitale, il declino fino al 2008, quando Polaroid smette di produrre le pellicole per questi apparecchi fotografici. Ma poco dopo un’altra azienda, dal nome “Impossible Project“, compra i macchinari e inizia a produrre pellicole e macchina fotografica: nasce così la Impossible 1, o I-1. L’idea funziona, perché c’è ancora uno zoccolo duro di nostalgici della Polaroid, e così Impossible Project si compra anche il marchio e la I-1 diventa “Polaroid Original OneStep+“. Questa fotocamera esiste ancora, è in vendita su Amazon e al momento è anche in sconto.

Polaroid 9010 OneStep+ i-Type: come è fatta

La Polaroid 9010 OneStep+ i-Type è esteticamente quasi identica alle Polaroid degli anni ottanta, poco diversa dal modello del 1977. Non ha lo zoom, ma ha due ottiche: una per i ritratti e l’altra per i paesaggi.

E’ una fotocamera 100% analogica, non ha uno schermo digitale, ma ha il caricatore con presa micro USB e una connessione Bluetooth che possiamo usare anche per comandare, tramite l’app, l’autoscatto.

Per fare le foto è necessario inserire un caricatore di pellicole, i foglietti sui quali verrà poi “stampata" la foto analogica. Dopo lo scatto la pellicola fuoriesce dalla fotocamera e va riposta al buio (basta metterla su un tavolo, a testa in giù) per una decina di minuti. Poi la foto sarà pronta.

C’è anche un piccolo pulsante per escludere il flash automatico: va premuto insieme al pulsante di scatto, altrimenti tutte le foto saranno col flash. Il flash può essere anche regolato tramite l’app, così come il tempo di esposizione e l’apertura. La Polaroid 9010 OneStep+ i-Type, quindi, è uno strano ibrido tra la fotocamera originale del passato e i complessi device del presente.

Polaroid 9010 OneStep+ i-Type: quanto costa

La macchina fotografica più vintage che c’è è in vendita su Amazon ad un prezzo di listino di 159,99 euro, ma al momento è in sconto di 20 euro, quindi costa 139,99 euro.

Polaroid 9010 OneStep+ i-Type Fotocamera Istantanea

Il caricatore da 8 foto istantanee costa 22,90 euro