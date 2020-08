FreeFortnite Cup: come partecipare all'evento del 23 agosto

Un ultimo grande evento per tutti: Epic Games organizza per il 23 agosto la FreeFortnite Cup, un torneo competitivo che mette in palio anche premi piuttosto interessanti come la PlayStation 4 Pro, Xbox One X, Nintendo Switch, Oneplus 8, Galaxy Tab S7 e Alienware Gaming Laptop. Il nome della coppa è evocativo: Epic Games vuole un ultimo grande evento in vista della fine del supporto a Fornite da parte dei dispositivi iOS. Dopo la cancellazione dell’app di Fortnite a causa delle note vicende che abbiamo spiegato nei giorni passati, gli utenti che giocano dall’iPhone o dall’iPad non riceveranno più nessun aggiornamento.

Soprattutto non potranno giocare alla Stagione 4 Capitolo 2 di Fortnite che inizierà ufficialmente il 27 agosto. La comunicazione ufficiale è arrivata direttamente da Epic Games insieme all’annuncio della FreeFortnite Cup. Come si svolgerà l’evento? L’evento durerà in totale quattro ore e gli utenti avranno a disposizione un massimo di 12 partite per accumulare punti che porteranno alla creazione di una classifica finale. In base al punteggio accumulato si potranno ricevere premi che vanno dalla skin di Don Torsolone fino a un fantastico computer da gaming. Ecco tutto quello che devi sapere sulla FreeFortnite Cup.

Come partecipare la FreeFortnite Cup

Per partecipare alla FreeFortnite Cup non bisogna pagare nulla, basta accedere alla scheda Competi e controllare a che ora inizia l’evento nella propria regione (America, Europa, Asia). Si avranno quattro ore per ottenere i punti necessari per primeggiare. Il punteggio viene generato in questo modo:

Tempo di attività – 1 punto ogni 3 minuti di presenza sull’isola della Battaglia Reale.

Ogni eliminazione – 1 punto per ogni kill.

Vittoria reale – 10 punti per ciascuna Vittoria reale.

I premi in palio FreeFortnite Cup

L’obiettivo di Epic Games è di regalare almeno un oggetto a tutti coloro che parteciperanno alla FreeFortnite Cup. Chi accumulerà almeno 10 punti riceverà in regalo la skin di Don Torsolone che potrà utilizzare all’interno del videogame. I giocatori con i punteggio migliori di tutte le regioni riceveranno il cappello #FreeFornite. In totale sono 20.000 i cappelli disponibili.

Infine, solo i migliori potranno vincere uno dei 1200 dispositivi messi a disposizione da Epic Games. Nella lista dei device troviamo:

Alienware Gaming Laptop

Samsung Galaxy Tab S7

OnePlus 8

PlayStation 4 Pro

Xbox One X

Nintendo Switch

Quando si svolge la FreeFortnite Cup

L’appuntamento con la FreeFortnite Cup è per domenica 23 agosto. Il torneo durerà in totale quattro ore e i giocatori hanno dodici partite per accumulare il punteggio necessario. Più tempo si gioca, più kill si fanno e più punti si accumulano. Solo i migliori riusciranno a raggiungere i premi più ambiti.