La friggitrice ad aria col doppio sconto è l'offerta da non perdere

Il successo delle friggitrici ad aria calda è clamoroso perché risolvono il sogno di molti: gustare ottimi fritti senza senso di colpa. Oggi però la tecnologia è andata molto oltre, portando sul mercato modelli di friggitrici a aria smart che grazie alla connessione bluetooth e più in generale wireless, possono comunicare sia con internet sia con altri dispositivi come il nostro smartphone.

Avere la connessione per questo tipo di elettrodomestico, significa poter integrare i comandi di accensione e spegnimento agli assistenti vocali Amazon Alexa o Google Assistant. La friggitrice a aria Proscenic T21 fa esattamente tutto ciò e anche di più. Infatti, grazie all’app Proscenic Home è possibile sia consultare ricette sempre nuove, sia caricare le proprie ricette da utilizzare poi al momento opportuno. Inoltre, sempre grazie alle funzioni smart è possibile preimpostare il programma di cottura fino a 12 ore di anticipo e lasciare che poi la friggitrice, agisca da sola, spegnendosi automaticamente. Infine, la friggitrice a aria Proscenic T21 oggi è anche in offerta su Amazon e davvero conveniente grazie al doppio sconto.

Proscenic T21: caratteristiche tecniche

La friggitrice a aria Proscenic T21 ha un cestello della capienza di 5,5 litri, quindi è possibile preparare pasti per 4-6 persone. Parliamo di pasti e non più semplicemente di fritture a aria calda, poiché la friggitrice, grazie all’app propone una serie di ricette che vanno ben oltre se semplici patatine fritte.

Sulla parte anteriore troviamo in alto il display LED e i tasti per impostare le varie tipologie di cottura e in basso, lo spazio dentro cui collocare il cestello, che può contenere la griglia o una teglia. Sempre antiaderente.

La friggitrice a aria Proscenic T21 in realtà si comporta quasi come un fornetto, potendo contare su ben 1.700W di potenza e con il vantaggio di poter lavare tutte le componenti mobili, come cestello, griglie e teglia anche in lavastoviglie.

Sono disponibili, inoltre ben 8 modalità di cottura ed è possibile anche grigliare o arrostire e cuocere i lievitati come pizze e torte. Infatti, in dotazione troviamo sia la griglia sia la teglia. Inoltre, come accennato, è disponibile la modalità di pre-cottura (per una frittura senza olio perfetta) e la modalità di riscaldamento, per tenere le pietanze in caldo.

Il ricettario su app Proscenic Home ha come base 29 ricette a cui se ne possono aggiungere altre personalizzate e combinando i diversi tempi di cottura.

Proscenic T21: l’offerta Amazon

La friggitrice a aria Proscenic T21 costa di listino 179 euro ma oggi è possibile acquistarla con un doppio sconto: del 22% a cui va aggiunto il coupon da 35 euro che portano il prezzo finale a 104 euro (-40 euro, -22%, -35 euro).

Friggitrice ad aria smart Proscenic T21 – Potenza 1700W – Volume 5,5 litri