Cecofry Window 6000: su Amazon la friggitrice ad aria costa pochissimo

Le friggitrici ad aria hanno introdotto un nuovo modo di cucinare, sicuramente più facile e veloce. Dalle verdure, agli ortaggi alla carne bianca e rossa, fino al pesce, una buona frittura è oramai alla portata di tutti e non necessita più litri e litri di olio (buono, ma poco salutare). In più, questi nuovi elettrodomestici, oltre ad accorciare i tempi, a semplificare i metodi di cottura e a tenere pulito l’ambiente in cui cuciniamo, sono anche economici.

La friggitrice ad aria Cecotec Cecofry Window 6000 è esattamente questo genere di elettrodomestico ed in più è anche protagonista di una offerta in corso su che sconta un prezzo di listino già molto conveniente. Questa è l’occasione giusta per quanti fino a oggi non sono riusciti ancora ad acquistare una fantastica friggitrice elettrica, che almeno in cucina, riesce a svoltare la vita.

Friggitrice ad aria Cecofry Window 6000: com’è fatta

La friggitrice ad aria Cecofry Experience Window 6000 misura 29 cm di lunghezza, 34 cm di altezza e 30 cm di profondità, dunque è piuttosto compatta e grazie agli angoli arrotondati i è possibile collocarla senza problemi su ogni ripiano in cucina o all’esterno.

La parte anteriore è contraddistinta nella parte inferiore dall’oblò trasparente, la finestra appunto (window) che viene illuminata durante il funzionamento e da cui controllare le fasi di cottura. Nella parte superiore si trova la pulsantiera touch con 9 programmi di cottura pre-impostati e il display LED per leggere temperature e tempi d cottura rimanenti.

Il cestello ha una capacità di 6 litri, quanto basta per cuocere 700 grammi di patatine con un solo cucchiaio di olio o pietanze per almeno 4/6 persone: grazie all’ampiezza e profondità del cestello i cibi non si ammassano e vengono cotti in modo uniforme. Inoltre la potenza di 1.300W e la temperatura regolabile tra gli 80 gradi e i 200 gradi centigradi consentono di cuocere i cibi croccanti fuori e morbidi dentro.

Tra le 9 modalità di cottura disponibili c’è anche la "Do it yourself" che prevede l’impostazione libera di temperature e tempo fino ad un massimo di 60 minuti di funzionamento consecutivi.

Friggitrice ad aria Cecofry Window 6000: l’offerta Amazon

La friggitrice ad aria Cecotec Cecofry Window 6000 ha già un prezzo di listino di 99,90 euro che la rende una delle più convenienti e ricercate del momento. Grazie all’offerta in corso su Amazon è possibile acquistarla anche scontata a 88,99 euro (-11%, -10,91 euro), splendida occasione per chi fino a oggi ha tentennato sull’acquisto di una buona friggitrice ad aria.

