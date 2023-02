Friggitrice ad aria Electrolux: il prezzo crolla e costa pochissimo

San Valentino si sta avvicinando e se non avete grandissime idee su cosa regalare al vostro partner, questa offerta potrebbe fare al caso vostro. Da oggi, infatti, troviamo su Amazon uno dei prodotti più ricercati in offerta a un prezzo eccezionale. Di che cosa stiamo parlando? Della friggitrice ad aria, l’elettrodomestico più desiderato del 2022 e anche di questo inizio di 2023. Oramai sono tantissimi gli italiani che ne hanno acquistata una o che sono alla ricerca della promo giusta per aggiungere questo piccolo elettrodomestico nella cucina.

E la promo giusta è quella che troviamo oggi su Amazon per la friggitrice ad aria Eelctrolux Explore 6, un modello con tecnologie avanzate e che vi aiuta a preparare decine di piatti diversi in pochissimi minuti e soprattutto in modo sano, utilizzando pochissimo olio. L’elettrodomestico è disponibile sul sito di e-commerce con un doppio sconto: oltre a quello già ottimo del 37%, troviamo in pagina un coupon che fa scendere il prezzo di altri 30%. In questo modo lo sconto totale è del 53% e si risparmiano quasi 100€. Una promo che potrebbe scadere da un momento all’altro e quindi vi invitiamo ad approfittarne subito!

Friggitrice ad aria Electrolux

Friggitrice ad aria Electrolux Explore 6: caratteristiche e funzionalità

Oramai avere una friggitrice ad aria in cucina è diventato uno status quo. Sono tantissime le famiglie italiane che ne hanno una o che hanno intenzione di acquistarla. E questa Elextrolux Explore 6 è quella che fa al caso vostro, soprattutto grazie all’offerta che troviamo oggi su Amazon.

Ha una capienza di 3,5L, ideale per cucinare pietanze per 3-4 persone. Grazie alle dimensioni piuttosto compatte non occupa moltissimo spazio e la si può posizionare vicino alla presa della corrente. Come tutte le friggitrici ad aria ha il merito di cucinare utilizzando pochissimo olio, addirittura fino al 90% in meno rispetto a una classica friggitrice. Quindi permette di realizzare pietanze più gustose, croccanti e soprattutto sane (-50% di calorie, -90% di grassi).

La friggitrice ad aria Electrolux Explore 6 è anche molto versatile: oltre alla classica frittura, permette anche di cucinare, arrostire e grigliare tantissimi prodotti differenti, compresa la carne, il pesce e le verdure. Grazie alla console dei comandi molto intuitiva e completamente touch è facile scegliere tra gli 8 diversi programmi di cottura disponibili. In questo modo puoi sbizzarrirti e cucinare sempre con il programma più adatto alle tue necessità. Ogni elemento della friggitrice ad aria è removibile e lo puoi lavare facilmente nella lavastoviglie.

Friggitrice ad aria Electrolux Explore 6 in offerta su Amazon: prezzo e sconto

Calo di prezzo e super minimo storico per la friggitrice ad aria Electrolux. Oggi la troviamo su Amazon a un prezzo di 84€. Il prezzo finale è il risultato di un doppio sconto: oltre a quello del 37%, in pagina è disponibile un ulteriore coupon del valore di 30€. L’offerta ha una durata limitata: il coupon scade il 13 febbraio e sono in numero ridotto. Il risparmio totale sfiora i 100€ e lo sconto totale è del 53%, quindi la si paga meno di metà prezzo. Puoi anche pagarla in 5 rate da 16,80€ a tasso zero. Disponibilità immediata e consegna in tempi rapidissimi.

Friggitrice ad aria Electrolux

