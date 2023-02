Friggitrice ad aria: su Amazon c'è lo sconto con coupon

Non c’è più casa italiana, o quasi, senza una friggitrice ad aria. Questo elettrodomestico ha sostituito la friggitrice tradizionale, ma anche il forno elettrico in moltissimi casi. Per le famiglie oltre i 4 componenti, tuttavia, spesso il cestello di una friggitrice ad aria risulta un po’ troppo piccolo. Ci sono modelli, però, che possono soddisfare anche le esigenze delle famiglie più numerose (o più affamate).

Un esempio è la friggitrice ad aria Aigostar Joy, che si distingue dalle altre per un enorme cestello quadrato da ben 8 litri di capienza. Questa ottima friggitrice è oggi scontata con coupon e il suo prezzo, già molto buono, diventa irresistibile.

Friggitrice ad aria Aigostar Joy – Cestello da 8 litri – Potenza 1700 Watt

Aigostar Joy: caratteristiche tecniche

La friggitrice ad aria Aigostar Joy ha sulla parte anteriore un comodo display LED che mostra il tempo di cottura e la temperatura che sono stati precedentemente impostati tramite le due manopole poste ai lati. Al di sopra del cestello c’è una piccola finestra trasparente da cui è possibile verificare lo stato di cottura degli alimenti.

La friggitrice ad aria Aigostar Joy ha un cestello della capacità di 8 litri di forma quadrata (che può essere lavato anche in lavastoviglie), ideale per cuocere porzioni abbondanti o per friggere grandi quantità di patatine con l’85% di olio in meno.

La potenza massima di cottura è di 1.700W la temperatura può essere impostata da un minimo di 50 gradi centigradi a un massimo di 200 gradi centigradi (con il circolo dell’aria si arriva fino a i 360 gradi). Inoltre è possibile scegliere tra 12 modalità di cottura, tra le quali ci sono le classiche preimpostazioni per patatine fritte, carne rossa, pollame, verdure, ma anche dolci e pizza.

Con l’app Aigostar invece, potremo accedere da smartphone all’archivio delle ricette che possono essere anche condivise con la community di utenti.

Aigostar Joy: l’offerta Amazon

La friggitrice ad aria Aigostar Joy ha un prezzo di listino di 119,99 euro, veramente ottimo per un modello da 8 litri, ma grazie all’offerta in corso su Amazon con coupon la si può portare a casa al prezzo di 106,80 euro (-11%, -13,19 euro). Come sempre, quando parliamo di sconto con coupon, il prezzo finale si vede solo dopo aver messo il prodotto nel carrello.

