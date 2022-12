Moulinex, la friggitrice ad aria costa pochissimo: sconto sconvolgente

Natale si sta avvicinando e bisogna iniziare a pensare ai regali da fare ai parenti e agli amici. Come capita spesso, una delle idee regalo più semplici e più apprezzate è un elettrodomestico per casa. E quale miglior regalo di una friggitrice ad aria? In questo 2022 la friggitrice ad aria è diventato l’elettrodomestico da avere assolutamente nella propria cucina. E i motivi sono diversi: costano relativamente poco (soprattutto se la troviamo in offerta come capita oggi), permettono di cucinare cibi in pochissimi minuti e risparmiando tantissimo olio (quindi mangiando più sano).

Oramai sul mercato se ne trovano tantissimi modelli differenti, tutti con caratteristiche e funzionalità simili. Per questo motivo, quando si deve scegliere quale friggitrice ad aria acquistare, bisogna valutare anche il prezzo. E oggi difficilmente troverete una friggitrice ad aria con un prezzo migliore rispetto a questo modello di Moulinex che troviamo su Amazon con uno sconto super del 62%. Il risparmio è superiore agli 80€ e la si paga meno di 50€. Insomma, un’offerta da cogliere al volo prima che termini.

Su Telegram abbiamo aperto due canali dedicati alle offerte: "Canale offerte tecnologia" e "offerteDcasa". Il primo è dedicato alle promozioni sui dispositivi tech, il secondo sui prodotti per la casa (elettrodomestici, alimentari, bevande, igiene personale, fai da te, animali). Per iscriverti gratuitamente basta cliccare sui due link presenti qui in basso.

Canale offerte tecnologia -> Clicca qui

OfferteDcasa -> Clicca qui

Friggitrice ad aria Moulinex

Moulinex Easy Fry Compact Precision: le caratteristiche e le funzionalità

Piccola, compatta, perfetta per la chi ha poco spazio in cucina. La friggitrice ad aria Moulinex è un modello dalle dimensioni mini, ideale per cucinare piatti per massimo 2-3 persone. Come tutte le friggitrici ad aria, utilizza pochissimo olio per cucinare fritture perfette e anche altri piatti gustosi. Oltre a risparmiare olio, l’elettrodomestico permette anche di cucinare piatti più salutari e con meno grassi.

Per scoprire in anteprima tutte le offerte iscriviti al nostro canale Telegram Seguici su telegram

Moulinex Easy Fry Compact Precision utilizza la tecnologia Air Pulse che fornisce un flusso d’aria caldo che dà una croccantezza unica alla frittura. Ma non solo. Grazie alla presenza di 6 modalità di cottura differenti (Patatine fritte, Grill, Snack, Pollo, Pesce e Torte), è possibile sbizzarrirsi e utilizzare la friggitrice anche per altri scopi. Sulla consolle di comando è presente anche un pratico timer con cui impostare il tempo di cottura (massimo trenta minuti).

È anche facile da pulire: i componenti possono essere rimossi facilmente e sono lavabili in lavastoviglie.

Friggitrice ad aria Moulinex in offerta su Amazon: prezzo e sconto

Oggi la friggitrice ad aria Moulinex Easy Fry Compact Precision è in super promo su Amazon: la si paga solamente 49€, il prezzo più basso mai fatto registrare sulla piattaforma di e-commerce. E si tratta anche di una delle migliori promo che possiate trovare online per una friggitrice ad aria con queste caratteristiche. Il merito è dello sconto del 62% che fa risparmiare più di 80€ sul prezzo di listino. Il prodotto viene spedito direttamente da Amazon e lo si riceve anche in meno di ventiquattro ore. Il periodo di reso è stato esteso fino al 31 gennaio 2023, quindi potete acquistarla oggi e regalarla in vista del Natale.

Friggitrice ad aria Moulinex

Per scoprire in anteprima tutte le offerte iscriviti al nostro canale Telegram Seguici su telegram