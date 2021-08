Frigorifero Smart: sfida tra titani a colpi di sconti

Ci sono frigoriferi piccoli e grandi, ad una porta sola o doppia porta, col freezer sopra o sotto, e poi ci sono i frigoriferi da cinema: quelli smart WiFi di tipo americano, con doppia porta e dispenser per acqua e ghiaccio. Si tratta di elettrodomestici estremamente evoluti, che cambiano il modo di vivere la cucina grazie all’enorme spazio al loro interno e alla tecnologia che integrano.

Come un po’ in tutti i segmenti del mercato dei grandi elettrodomestici, anche per questi frigoriferi top di gamma i giganti sono Samsung ed LG: le due case coreane si sfidano da anni a chi propone il frigorifero più intelligente e completo, il più efficiente dal punto di vista energetico ma anche il più bello da vedere. Una competizione che fa bene al mercato, perché aumenta la tecnologia presente su questi elettrodomestici portando, al contempo ad un calo dei prezzi. Che restano alti, rispetto ai frigoriferi “normali“, ma oggi alla portata di una platea di potenziali clienti sempre più larga. Ecco due modelli di frigo smart da tenere in considerazione: sono il Samsung RS6HA8880S9/EF Family Hub e l’LG GMX844MCKV e sono entrambi in sconto su Amazon.

Samsung RS6HA8880S9/EF: caratteristiche e prezzo

Il Samsung RS6HA8880S9/EF è un frigorifero americano doppia porta da 389 litri (+225 litri di congelatore), quindi è molto grande: 91,2x178x 71,6 centimetri. E’ un modello della linea Family Hub e sullo sportello destro ha il suo segno distintivo: un enorme schermo verticale che può essere usato per mostrare i contenuti del cellulare (Samsung), quelli di una TV compatibile (Samsung) o l’interno del frigorifero.

All’interno del frigo, infatti, Samsung ha integrato una fotocamera che ci permette di vedere cosa c’è dentro senza dover aprire lo sportello. Questo ci permette anche di risparmiare energia elettrica, oltre che di fare la spesa in modo molto comodo, visto che ciò che riprende la videocamera può essere visto anche da remoto (ad esempio mentre siamo al supermercato).

Lo stesso schermo, grazie all’app SmartThings di Samsung, può essere usato per controllare cosa sta inquadrando una normale videocamera IP collegata via WiFi alla stessa rete alla quale è collegato il frigo. Sempre dallo schermo possiamo ricevere e fare chiamate e videochiamate e persino navigare su Internet in cerca di ricette o altro.

Nello sportello sinistro, invece, c’è l’erogatore di acqua fresca e ghiaccio, anch’esso utilissimo a non disperdere il freddo prodotto dal frigorifero.

Questo gioiellino di tecnologia è stato lanciato sul mercato da Samsung al prezzo di 2.999 euro, non proprio popolare. Negli ultimi mesi è sceso a 1.999 euro, ma ora è arrivato ad un prezzo ancora inferiore: 1.730 euro. Per quel che offre, un affare.

Samsung RS6HA8880S9/EF Family Hub – Frigo Smart WiFi con schermo verticale

LG GMX844MCKV: caratteristiche e prezzo

LG GMX844MCKV è un altro frigo smart di tipo americano, quindi doppia porta e con dispenser di acqua e ghiaccio, ed è anch’esso dotato di uno “sportello magico" nell’anta destra. Ma la soluzione scelta da LG è diversa: non uno schermo per proiettare dei contenuti, ma un pannello a specchio che diventa trasparente quando l’utente vi bussa sopra.

In questo modo è possibile vedere cosa c’è in frigo, anche se non c’è una telecamera, grazie alla tecnologia InstaView. C’è, invece, una idea geniale per risparmiare energia: la doppia porta destra. Quando apriamo lo sportello con lo schermo, infatti, possiamo accedere al frigo vero e proprio oppure solo ad un primo scompartimento dove metteremo le bibite o altri cibi che ci servono più spesso.

L’ultima chicca dedicata al risparmio energetico, infine, è il compressore lineare che fa consumare a questo frigorifero molta meno elettricità, nonostante le dimensioni generose: 73,4×83,5×178,7 centimetri (423 litri di frigo, 508 litri in totale).

C’è poi il collegamento WiFi che ci permette, tramite l’app LG ThinQ, di comandare il frigorifero da remoto, ad esempio per alzare o abbassare la temperatura.

Per quanto riguarda il prezzo, invece, LG GMX844MCKV assomiglia moltissimo a Samsung RS6HA8880S9/EF: lanciato a 2.999 euro di listino, oggi è in offerta su Amazon a 1.613 euro (-1.386 euro, -46%).

LG GMX844MCKV – Frigorifero Smart WiFI con tecnologia InstaView