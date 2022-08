Galaxy A13, offerta sorprendente: prezzo al minimo storico

Anche Samsung ha rinnovato in questi primi mesi del 2022 la sua linea di smartphone economici. Come sappiamo bene la serie Galaxy A è dedicata a coloro che sono alla ricerca di un dispositivo con buone caratteristiche a un prezzo abbordabile. Tra gli ultimi arrivati troviamo il Galaxy A13, smartphone lowcost con una scheda tecnica basic, ma che si caratterizza per alcune componenti premium, come ad esempio una fotocamera principale da ben 50MP.

Grazie allo sconto del 25% che troviamo oggi su Amazon, il prezzo dello smartphone scende a meno di 140€ e fa segnare un nuovo minimo storico sulla piattaforma di e-commerce. A questo prezzo è davvero un best buy e uno dei migliori dispositivi per rapporto qualità-prezzo disponibili in questo momento sul mercato. D’altronde, oltre all’affidabilità Samsung, troviamo anche la consegna in tempi rapidissimi da parte del sito di e-commerce: in meno di 24 ore arriva a casa vostra. Non a caso è uno degli smartphone più venduti in questi giorni sul sito.

Galaxy A13: la scheda tecnica

Il Galaxy A13 è il classico smartphone che punta tutto sull’essenzialità. È il dispositivo perfetto per coloro che non sono alla ricerca dello smartphone all’ultimo grido con una scheda tecnica da urlo, ma che si accontentano di uno device economico e che garantisca le funzioni essenziali: chiamare, rispondere ai messaggi su WhatsApp e sulle altre app di messaggistica, controllare le app social e restare informato con le ultime notizie.

Lo smartphone lowcost di Samsung si caratterizza per uno schermo molto ampio con una diagonale da 6,6" e una risoluzione FHD. I colori sono brillanti e le immagini realistiche. Sotto la scocca trova posto il processore Exynos 850 con a supporto 3GB di RAM e 32GB di memoria interna, espandibile con una microSD fino a 1TB.

Molto interessante il comparto fotografico. Nella parte posteriore trovano posto ben quattro sensori: uno principale da 50MP, una fotocamera ultra-grandangolare da 5MP e due sensori da 2MP dedicati rispettivamente alle foto macro e alla fotocamera di profondità. La fotocamera anteriore è da 8MP.

Con una batteria da ben 5.000mAh, il Galaxy A13 non ti abbandona mai e con una singola carica è possibile coprire fino a due giorni. Per avere il 100% di autonomia bisogna aspettare quasi due ore.

Galaxy A13 in offerta su Amazon: prezzo e sconto

Il Galaxy A13 è in offerta su Amazon a un prezzo di 134,90€ con uno sconto del 25% rispetto a quello di listino. Acquistandolo oggi si approfitta del minimo storico e anche di uno dei migliori prezzi di tutto il web. C’è anche la possibilità di pagarlo a rate utilizzando il servizio messo a disposizione da Cofidis e che si attiva in fase di check-out (vi consigliamo di leggere attentamente il regolamento per capire come funziona). Il dispositivo viene venduto e spedito direttamente da Amazon e come detto la consegna avviene anche in meno di 24 ore per i clienti Prime. Per il reso ci sono a disposizione i classici 30 giorni.

Galaxy A13