Galaxy A13 costa pochissimo: minimo storico e sconto imperdibile

Per acquistare uno smartphone affidabile e realizzato con materiali e componenti di buona qualità non è necessario spendere delle cifre folli. Molto spesso basta accontentarsi e aspettare l’offerta giusta. Come quella che troviamo oggi su Amazon per il Galaxy A13, smartphone lowcost di Samsung che in questo 2022 si è affermato come uno dei migliori per rapporto qualità-prezzo nella sua fascia di mercato. Oggi diventa ancora più interessante grazie all’offerta del 28% che fa scendere il prezzo sempre più giù e si avvicina alla soglia dei 150€. Una promo davvero irresistibile con il Natale che si sta avvicinando sempre di più.

Il Galaxy A13 è uno smartphone molto equilibrato e lo si capisce immediatamente leggendo la scheda tecnica. Schermo con dimensioni molto generose, ideale per giocare e vedere le serie TV, un buon processore e una batteria da 5.000mAh che permette di utilizzarlo fino a due giorni. Il vero punto forte, però, è il comparto fotografico. Nella parte posteriore, infatti, troviamo una quadrupla fotocamera con sensore principale da ben 50MP. Difficile trovare una soluzione di questo genere su dispositivi con lo stesso prezzo. Insomma, se siete alla ricerca di uno smartphone che costa poco e che si comparta egregiamente nella vita di tutti i giorni, questo Galaxy A13 è la scelta perfetta.

Galaxy A13: la scheda tecnica

Non sarà un top di gamma, ma nella sua fascia di prezzo (quella degli entry-lvel/medio di gamma) si difende molto bene, risultando uno dei migliori dispositivi sul mercato. D’altronde la serie Galaxy A è stata creata proprio per questo: smartphone di buona qualità a un prezzo alla portata di tutti. Vediamo nel dettaglio la scheda tecnica.

Partiamo dall’elemento che spicca più di tutti: lo schermo. Samsung ha montato un display da ben 6,6" con risoluzione FHD e con un’ottima resa dei colori. Dimensioni così grandi lo rendono perfetto per vedere film e serie TV in streaming e anche per giocare con le proprie app preferite. A gestire il tutto troviamo il processore Exynos 850 con 4GB di RAM e 64GB di memoria interna. Quanto basta per utilizzarlo senza grossi problemi nella vita di tutti i giorni.

Il punto forte del dispositivo è sicuramente il comparto fotografico. Nella parte posteriore troviamo ben quattro fotocamere: quella principale è da 50MP, supportata da un sensore ultra-grandangolare da 5MP, da una fotocamera di profondità da 2MP e da un obiettivo macro da 2MP. Un comparto completo e che si adatta a qualsiasi situazioni. E per migliorare la qualità delle immagini troviamo anche l’aiuto delle varie modalità di scatto offerte da Samsung.

Chiudiamo con l’ottima batteria da 5.000mAh che garantisce un’autonomia fino a due giorni con un utilizzo normale del dispositivo.

Galaxy A13 in offerta su Amazon: prezzo e sconto

Calo di prezzo e super promo per il Galaxy A13. Oggi troviamo lo smartphone lowcost di Samsung in offerta a un prezzo di 157,99€, con un ottimo sconto del 28%. Il risparmio è superiore ai 60€, un’ottima cifra per un dispositivo che costa così poco. C’è anche la possibilità di pagarlo a rate a tasso zero utilizzando il servizio di Cofidis che si attiva in fase di check-out. Il dispositivo è già disponibile in magazzino e la consegna avviene anche in meno di ventiquattro ore (dipende a che ora viene fatto l’ordine). Per effettuare il reso gratuito avete tempo fino al 31 gennaio 2023.

