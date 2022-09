Galaxy A13 in super offerta: costa pochissimo

Se siete alla ricerca di uno smartphone lowcost che costi pochissimo, questa è l’offerta che fa per voi. Da oggi su Amazon troviamo il Galaxy A13, uno degli ultimi modelli lanciati sul mercato dall’azienda sudcoreana, in super promo con uno sconto del 25% che fa scendere il prezzo sotto i 140€. Per il dispositivo si tratta del prezzo più basso di sempre fatto registrare sulla piattaforma di e-commerce e anche uno dei migliori tutto il web. E c’è anche la possibilità di pagarlo a rate a tasso zero.

Il prezzo così basso non vi deve trarre in inganno. Il Galaxy A13 ha un ottimo rapporto qualità-prezzo e delle caratteristiche che troviamo solitamente in dispositivi di fascia superiore. Come ad esempio il comparto fotografico posteriore composto da ben quattro fotocamere con quella principale da 50MP. Altrettanto ottima è la batteria da 5.000mAh che permette di coprire due giorni senza troppi problemi. E anche lo schermo assicura ottime immagini grazie alla risoluzione FHD. Insomma, chiedere di più a uno smartphone che costa così poco è davvero complicato.

Galaxy A13

Iscriviti gratis al canale Telegram di Libero Tecnologia: ogni giorno, sconti e offerte sui migliori prodotti tech Seguici su telegram

Galaxy A13, la scheda tecnica

Essenziale e affidabile. Questi due aggettivi sono esemplificativi delle caratteristiche del Galaxy A13. Da questo smartphone non ci si deve aspettare prestazioni fulminee, ma nell’utilizzo quotidiano si difende piuttosto bene. Per telefonate, messaggi, app social e notizie è il dispositivo perfetto.

Il Galaxy A13 ha un ottimo display da 6,6" con risoluzione FHD. La qualità dei colori e delle immagini è piuttosto elevata e lo si può utilizzare anche per vedere film e serie TV in streaming. Sotto la scocca trova posto un potente processore octa-core MediaTek con a supporto 3GB di RAM e 32GB di memoria interna. Lo spazio di archiviazione può essere aumentato fino a 1TB utilizzando una scheda microSD.

Per essere uno smartphone entry-level il comparto fotografico è molto interessante. Nella parte posteriore troviamo bene quattro fotocamere: quella principale è da ben 50MP, supportata da un obiettivo ultra-grandangolare da 5MP e con angolo di visione di 123 gradi, e da due sensori da 2MP dedicati alla profondità e alle foto macro. La fotocamera frontale è da 8MP. Un comparto fotografico completo e che si adatta a qualsiasi situazione di scatto.

Chiudiamo con la batteria da ben 5.000mAh che assicura un’autonomia fino a 2 giorni con un utilizzo normale del dispositivo. Come tutti gli smartphone Samsung appena usciti ha il pieno supporto e ricevi costantemente aggiornamenti del sistema operativo e le patch mensili di sicurezza.

Galaxy A13 in offerta su Amazon: prezzo e sconto

Super offerta per il Galaxy A13: lo smartphone lowcost di Samsung è disponibile sul sito di e-commerce a un prezzo di 134,90€, con uno sconto del 25% rispetto a quello di listino. Per il dispositivo si tratta del prezzo più basso mai fatto registrare su Amazon. E puoi anche pagarlo a rate a tasso zero utilizzando il servizio messo a disposizione da Cofidis e che si attiva in fase di check-out. Lo smartphone beneficia della consegna Prime e lo si riceve a casa anche in meno di 24 ore. Per il reso si hanno a disposizione 30 giorni dall’acquisto.

Galaxy A13