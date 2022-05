Galaxy A13 in offerta al minimo storico: prezzo incredibile

Con i tanti smartphone presenti sul mercato, Samsung oramai occupa tutte le fasce di mercato, anche le nicchie più piccole e che solitamente non vengono considerate dalle altre aziende. In molti associano l’azienda sudcoreana solamente ai cellulari più costosi, come il Galaxy S22, ma in realtà ce ne sono alcuni che hanno un prezzo alla portata di tutti e che sono in grado di rivaleggiare ad armi pari con quelli delle aziende cinese. Un esempio è il nuovo Galaxy A13, smartphone entry-level dedicato a coloro che vogliono spendere poco e che non sono alla ricerca di prestazioni elevatissime.

Il Galaxy A13 ha fatto il suo debutto sul mercato da pochissimi mesi, ma oggi lo troviamo già in super offerta su Amazon grazie allo sconto del 23% che fa scendere il prezzo sotto i 170€. Una cifra alla portata di molti e che fa diventare lo smartphone di Samsung un vero best-buy. Difficile trovare di meglio spendendo così poco: il dispositivo ha uno schermo molto ampio, un’ottima batteria da 5.000mAh e addirittura ben quattro fotocamere posteriori. L’offerta potrebbe durare pochissimo tempo, per questo motivo vi consigliamo di approfittarne subito.

Samsung Galaxy A13: la scheda tecnica

Dal Galaxy A13 non ci si può aspettare una risposta fulminea quando si apre un’applicazione e nemmeno immagini perfette e con zoom 30x, ma nel suo complesso lo smartphone economico di Samsung si difende piuttosto bene. È il dispositivo ideale per chi vuole spendere poco e vuole la garanzia di una marca solida e con tanti anni di esperienza sulle spalle.

Per essere un dispositivo entry-level, lo schermo è veramente di ottima qualità. Ha una dimensione di 6,6" con risoluzione FHD che garantisce immagini e video sempre definiti e con colori brillanti. Il processore è il MediaTek Dimensity 700 che integra anche il modem 5G, il che rende il Galaxy A13 uno degli smartphone 5G più economici disponibili sul mercato. A supporto 4GB di RAM e 128GB di memoria interna, espandibile fino a 1TB grazie alla scheda microSD.

Il comparto fotografico è sicuramente uno degli aspetti più interessanti. Nella parte posteriore troviamo quattro fotocamere: quella principale da ben 50MP, poi una fotocamera da 5MP ultra-grandangolare e due fotocamere da 2MP, dedicate agli scatti in profondità e agli scatti macro. Per la parte audio troviamo il supporto al Dolby Atmos per suoni pieni e intensi, soprattutto se indossiamo le cuffie. Chiudiamo con la super batteria da 5000mAh che permette di coprire anche fino a due giorni con un utilizzo normale dello smartphone. Il Galaxy A13 arriva sul mercato con già Android 12 installato.

Galaxy A13 in offerta su Amazon: prezzo e sconto

Calo di prezzo e minimo storico per il Galaxy A13 che oggi troviamo su Amazon in offerta a un prezzo di 169,99€, ben il 23% in meno rispetto a quello di listino. Il risparmio è di circa 50€, una cifra contenuta, ma il prezzo dello smartphone è davvero basso. C’è anche la possibilità di pagarlo a rate, ma il servizio viene offerto da Cofidis e si attiva solamente in fase di pagamento. Inoltre, acquistando il Galaxy A13 ricevi un coupon di 30€ per l’acquisto di uno fra Galaxy Watch 4, Galaxy Buds Live, Galaxy Buds Pro, Galaxy Buds2, da spendere sempre su Amazon.

