Galaxy A22, prezzo in picchiata e minimo storico: sconto impressionante

Gli smartphone 5G non sono oramai una novità. Da oramai alcuni anni tutti i produttori hanno lanciato sul mercato i loro dispositivi e anche il grande pubblico si è abituato ad avere tra le mani uno smartphone che potenzialmente può navigare alla massima velocità. La vera novità degli ultimi mesi, però, sono gli smartphone 5G lowcost. Inizialmente questa nicchia di mercato era riservata solo a coloro che avevano la possibilità economica di spendere almeno 500€, mentre ora i prezzi si sono abbassati di molto. Se a questo aggiungi anche le offerte Amazon, ecco che i cellulari 5G sono veramente alla portata di tutti.

Un esempio è il Galaxy A22 5G che oggi troviamo in super offerta su Amazon al prezzo più basso di sempre. Lo smartphone 5G di Samsung, infatti, è disponibile con uno sconto di ben il 34% che fa scendere il prezzo sui 160€. Un prezzo da smartphone entry-level, ma in realtà tra le mani abbiamo un vero medio di gamma con uno schermo ampio, un ottimo processore (con modem 5G integrato) e con ben tre fotocamere posteriori. Se siete alla ricerca del vostro nuovo smartphone lowcost, questa è l’offerta che fa per voi. Per poterlo acquistare venduto direttamente dal sito di e-commerce, bisogna cliccare qui.

Le caratteristiche tecniche del Galaxy A22

Da uno smartphone lowcost non ci si può certo aspettare granché, ma questo Galaxy A22 stupisce per il rapporto qualità-prezzo grazie a una scheda tecnica molto interessante. Partiamo dallo schermo, uno dei punti di forza del dispositivo. Lo smartphone Samsung ha un display da 6,6" con risoluzione FHD e tecnologia Super Smooth che assicura una maggiore fluidità con ogni tipologia di contenuto. Del processore ne abbiamo già accennato: troviamo un MediaTek 700 octa-core che integra anche il modem per il 5G. A supporto 4GB di RAM e 64GB di memoria interna (espandibile fino a 1TB utilizzando una scheda microSD), quanto basta per far girare alla perfezione il dispositivo.

Buono anche il comparto fotografico che permette di scattare immagini chiare e limpide in ogni situazione. Nella parte posteriore troviamo una fotocamera principale da 48MP, supportato da una fotocamera ultra-grandangolare da 5MP e da un sensore per la profondità da 2MP. La fotocamera frontale è da 8MP e grazie all’effetto bokeh è possibile scattare degli ottimi autoritratti.

Non manca una super batteria da 5.000mAh che permette di arrivare a fine giornata senza troppi problemi.

Galaxy A22 in offerta: prezzo e sconto

Minimo storico e super sconto per il Galaxy A22, lo smartphone 5G lowcost di Samsung. Oggi è disponibile su Amazon a un prezzo di 163,70€ con uno sconto di ben il 34% rispetto a quello di listino. Il risparmio è di quasi 90€, una cifra tutt’altro che da disprezzare per un dispositivo che costa relativamente poco. C’è anche la possibilità di pagarlo a rate a tasso zero utilizzando il servizio offerto da Cofidis e che si attiva solamente durante la fase di check-out (leggete bene il regolamento per capire come funziona). Lo smartphone viene spedito direttamente da Amazon e quindi beneficia anche della possibilità di effettuare il reso gratuitamente fino a 30 giorni dall’acquisto.

Galaxy A22