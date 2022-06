Galaxy A22, lo smartphone lowcost 5G oggi costa pochissimo

Ottenere il badge di "smartphone più venduto" su Amazon non è semplice. Per farlo bisogna avere delle caratteristiche ben precise: oltre al numero di vendite (scontato), bisogna avere un ottimo prezzo, delle ottime caratteristiche e soprattutto essere in offerta al minimo storico. Tutte caratteristiche che ritroviamo nel Galaxy A22, smartphone lowcost di Samsung che oggi è il più venduto sulla piattaforma di e-commerce. E il merito va soprattutto allo sconto del 34% che fa scendere il prezzo al punto più basso di sempre e risparmiare quasi 90€ sul prezzo di listino. Per poterlo acquistare spedito direttamente da Amazon bisogna cliccare qui.

Il Galaxy A22 è l’esempio naturale del fatto che non tutti gli smartphone 5G debbono per forza di cose costare tantissimo. Oramai anche questa nicchia di mercato (oramai non tanto più nicchia) è diventata alla portata di chi non vuole spendere un capitale per acquistare un dispositivo che supporta la massima velocità di connessione. Lo smartphone Samsung è un perfetto smartphone lowcost: schermo di grandi dimensioni, tre fotocamere posteriori e una batteria che garantisce una super autonomia fino a due giorni. L’offerta non ha una durata e potrebbe finire da un momento all’altro, vista anche la grande richiesta di queste ore.

Galaxy A22

Galaxy A22: la scheda tecnica

Se siete alla ricerca di uno smartphone 5G lowcost con un ottimo rapporto qualità-prezzo, questo Galaxy A22 fa al caso vostro.

Partiamo dallo schermo. Il display ha una diagonale da 6,6" con risoluzione FHD+ e grazie alla tecnologia Super Smooth la fluidità è maggiore quando si utilizzano videogame e le app social. A bordo troviamo il processore octa-core MediaTek 700 che integra anche il modem per il 5G che garantisce un’ottima velocità di connessione (logicamente bisogna avere un abbonamento ad hoc). A supporto 4GB di RAM e 64GB di memoria interna (espandibile fino a 1TB utilizzando una microSD).

Per essere uno smartphone lowcost, anche il comparto fotografico è molto buono. Troviamo una fotocamera principale da 48MP, supportata da un obiettivo ultra-grandangolare da 5MP e da una fotocamera di profondità da 2MP. La fotocamera frontale, invece, è da 8MP e grazie all’effetto bokeh permette di scattare selfie sempre perfetti. Troviamo anche l’intelligenza artificiale che permette di avere colori sempre perfetti.

La batteria da 5.000mAh è una garanzia e permette di arrivare fino a fine giornata senza troppi problemi (e anzi si riescono a coprire anche due giorni con una sola ricarica).

Galaxy A22 in offerta: prezzo e sconto

Il Galaxy A22 è in offerta su Amazon a un prezzo di 163,90€, con uno sconto di ben il 34% rispetto a quello consigliato. Il risparmio netto è di quasi 90€, un’ottima cifra per uno smartphone lowcost. C’è anche la possibilità di pagarlo a rate utilizzando il servizio offerto da Cofidis e che si attiva solo in fase di check-out (leggere bene il regolamento per capire come funziona). Il dispositivo viene spedito direttamente da Amazon e la consegna avviene in tempi brevi.

Galaxy A22