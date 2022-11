Galaxy A23 al minimo storico: con il super prezzo è un vero affare

Oramai anche gli smartphone 5G hanno raggiunto dei prezzi accessibili a tutti. Il merito è delle aziende che fin dall’inizio hanno puntato su questo settore e con il passare degli anni il costo delle materie prime (processori e modem in primis) è sceso notevolmente. Per uno smartphone 5G che assicura buone performance non bisogna spendere delle cifre assurde, ma molto spesso basta aspettare le giuste offerte. Come quella che oggi troviamo per il Galaxy A23, smartphone lanciato da poco sul mercato dal colosso sud-coreano e che oggi troviamo al prezzo più basso di sempre grazie allo sconto di ben il 34%. Una vera super offerta da non farsi sfuggire, per uno smartphone lowcost con caratteristiche super interessanti.

Infatti, il Galaxy A23 ha tutto quello che si cerca in un dispositivo di questo genere. In primis uno schermo di grandi dimensioni e che assicura una buona qualità delle immagini. Tanta memoria interna per salvare documenti, installare app e videogame e soprattutto salvare foto e video. Infatti, anche il comparto fotografico è tutt’altro che da disprezzare: nella parte posteriore sono disponibili ben 4 fotocamere con quella principale da 50MP. La promo non ha una durata definita e potrebbe terminare veramente da un momento all’altro.

Galaxy A23: la scheda tecnica

Il Galaxy A23 è uno degli ultimi dispositivi lanciati quest’anno dall’azienda sudcoreana. Si tratta di uno smartphone lowcost con processore 5G ed è pensato appositamente per coloro che vogliono spendere poco e che allo stesso tempo sono alla ricerca di un dispositivo affidabile e funzionale.

Il telefono ha uno schermo da ben 6,6" con risoluzione FHD. Le dimensioni piuttosto generose lo rendono perfetto anche per vedere film e serie TV mentre si è in viaggio. Il display ha anche un refresh rate fino a 120Hz che lo rende super fluido nell’utilizzo quotidiano. A gestire il tutto troviamo il processore Snapdragon 695 (con modem 5G integrato), supportato da 4GB di RAM e da 128GB di memoria interna, espandibile fino a 1TB utilizzando una scheda microSD.

Molto interessante il comparto fotografico, soprattutto per essere uno smartphone lowcost. Nella parte posteriore troviamo quattro sensori, con quello principale da 50MP. Il resto viene completato da una fotocamera ultra-grandangolare da 5MP e da due sensori da 2MP dedicati rispettivamente alla profondità e alle foto macro. Sulla fotocamera principale è presente anche lo stabilizzatore ottico che permette di registrare video perfetti anche in movimento.

Chiudiamo con un’altra caratteristica top: la batteria da 5.000mAh che garantisce un’autonomia fino a due giorni (dipende molto dall’utilizzo che se ne fa). La ricarica rapida permette di avere il 100% di autonomia in poco più di un’ora. Il sensore per l’impronta digitale è inserito sulla cornice laterale.

Galaxy A23 in offerta su Amazon: prezzo e sconto

Calo di prezzo e minimo storico per il Galaxy A23: oggi troviamo lo smartphone lowcost 5G a un prezzo di 230,58€, con uno sconto di ben il 34% rispetto a quello di listino. Il risparmio è considerevole: quasi 120€ su quello di listino. E c’è anche la possibilità di pagarlo a rate utilizzando il servizio messo a disposizione da Cofidis e che si attiva direttamente durante la fase di check-out. Lo smartphone è già disponibile nei magazzini Amazon e la consegna avviene nel giro di pochissimi giorni. Come tutti gli acquisti effettuati in questo periodo, il tempo per fare il reso è esteso fino al 31 gennaio 2022.

