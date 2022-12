Galaxy A23 al minimo storico: prezzo in picchiata e sconto incredibile

Trovare un buon smartphone 5G a un prezzo tutto sommato accessibile è tutt’altro che scontato, soprattutto in questo periodo in cui manca sempre meno al Natale. Fortunatamente arriva in nostro soccorso Amazon con le sue offerte che ci regalano sempre grandi sorprese. Come ad esempio oggi con l’ottimo smartphone medio di gamma Galaxy A23, lanciato quest’anno da Samsung. Il dispositivo, infatti, è disponibile con un super sconto del 36% e si risparmiano circa 130€ sul prezzo di listino.

Vuoi ricevere in anteprima le migliori offerte su Amazon? Iscriviti gratis ai due canali Telegram che abbiamo aperto, basta cliccare su questi due link: Canale offerte tecnologia e OfferteDcasa.

Il Galaxy A23 è il classico dispositivo medio di gamma di Samsung. Ottimi materiali, componenti che assicurano prestazioni più che dignitose e uno schermo di grandi dimensioni con cui poter fare veramente di tutto, dal vedere video sui social fino a lavorare su un documento di lavoro. E la batteria da 5000mAh assicura un’autonomia fino a due giorni con un utilizzo normale del dispositivo. Non approfittare di questa promo sarebbe un grosso errore.

Galaxy A23

Galaxy A23 5G: la scheda tecnica

Oramai anche gli smartphone 5G sono alla portata di tutti. E il Galaxy A23 ne è la dimostrazione: prezzo lowcost e ottime caratteristiche.

A partire già dallo schermo che è da sempre una delle garanzie degli smartphone Samsung. Il display AMOLED ha una diagonale da 6,6" con risoluzione FHD e un refresh rate a 120Hz che solitamente troviamo solo nei dispositivi top di gamma. Questo lo rende super fluido soprattutto nell’utilizzo quotidiano. Sotto la scocca trova posto il potente processore Snapdragon 695 con 4GB di RAM e 64GB di memoria interna (espandibile fino a 1TB con la scheda microSD).

Una garanzia anche il comparto fotografico composto da una quadrupla fotocamera posteriore. Quella principale è da 50MP e ha anche lo stabilizzatore ottico dell’immagine per video più fluidi e con maggiori dettagli. A supporto una fotocamera ultra-grandangolare da 5MP e due sensori da 2MP per gli scatti macro e per la fotocamera di profondità.

Infine, chiudiamo con l’ottima batteria da 5000mAh che non ti abbandona mai e ti assicura un’autonomia fino a due giorni con un utilizzo normale del dispositivo. Lo sblocco per le impronte digitali lo troviamo di lato ed è facilmente raggiungibile.

Galaxy A23 5G in offerta su Amazon: prezzo e sconto

Ottima promo per uno degli smartphone lowcost più interessanti lanciati in questi ultimi mesi. Il Galaxy A23 5G è disponibile in offerta a un prezzo di 224€ e con un mega sconto del 36%. Si tratta di una delle migliori promo attive in questo momento su Amazon per uno smartphone. Il risparmio è di circa 130€. Puoi anche pagarlo a rate a tasso zero utilizzando il servizio offerto da Cofidis e che si attiva in fase di check-out.

Galaxy A23