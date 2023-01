Galaxy A23, super offerta per lo smartphone lowcost: costa pochissimo

Anche in questo 2023 gli smartphone più ricercati saranno quelli lowcost che garantiscono un ottimo rapporto qualità-prezzo. Bisogna essere molto bravi a trovare il modello giusto al momento giusto. Ed oggi l’occasione è arrivata. Il merito è del Galaxy A23, uno dei migliori smartphone per rapporto qualità-prezzo lanciati da Samsung nel corso del 2022. Oggi è disponibile con un super sconto del 35% e a uno dei migliori prezzi di sempre. Si risparmiano più di 120€. Per acquistarlo direttamente da Amazon basta cliccare qui.

Il Galaxy A23 è uno smartphone pensato per l’utilizzo di tutti i giorni, con uno schermo molto grande, un buon processore, un comparto fotografico valido e una batteria che può durare fino a due giorni. Difficile chiedere di più a un dispositivo che costa così poco e che porta la firma Samsung. Una promo da cogliere al volo.

Galaxy A23: la scheda tecnica

La serie Galaxy A è sempre stata uno dei fiori all’occhiello di Samsung. E i motivi sono diversi. Costa molto meno rispetto ai Galaxy S, ma allo stesso tempo garantisce prestazioni ottime. Anche il rapporto qualità-prezzo è davvero unico, come nel caso di questo Galaxy A23.

Si parte subito forte con un ottimo schermo. Il generoso display da 6,6" ha una risoluzione FHD e un refresh rate da ben 120Hz che solitamente troviamo solo nei modelli top di gamma o premium. La frequenza di aggiornamento così elevata rende il dispositivo molto fluido, soprattutto nell’utilizzo quotidiano, con le app social e con i videogame (solo con quelli che supportano i 90-120Hz). Sotto la scocca trova posto l’ottimo processore Snapdragon 695 con modem 5G integrato. A supporto 4GB di RAM e 64GB di memoria interna, espandibile fino a 1TB utilizzando una scheda microSD.

Il comparto fotografico posteriore è completo sotto ogni punto di vista. Troviamo un sensore principale da 50MP con stabilizzatore ottico dell’immagine, fotocamera ultra-grandangolare da 5MP e un doppio sensore da 2MP che aiuta a scattare immagini perfette. La fotocamera frontale è da 8MP. Non manca l’aiuto dell’intelligenza artificiale.

Altro punto forte è la batteria da 5000mAh che assicura un’autonomia fino a due giorni con un utilizzo normale. E con la ricarica rapida si impiega poco più di un’ora per avere il 100% di batteria.

Galaxy A23 in offerta su Amazon: prezzo e sconto

Un’offerta e un prezzo davvero fenomenali quelli che troviamo oggi su Amazon per il Galaxy A23. Lo smartphone è disponibile con uno sconto di ben il 35% e costa solamente 225,99€. Un super prezzo per le caratteristiche che abbiamo appena visto. Il risparmio è di poco superiore ai 120€. La spedizione è curata direttamente da Amazon e la consegna è prevista nel giro di pochissimi giorni. L’offerta non ha una data di scadenza e potrebbe terminare da un momento all’altro, quindi bisogna approfittarne immediatamente.

