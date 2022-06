Galaxy A32, lo smartphone lowcost oggi costa pochissimo: sconto incredibile

Spendere centinaia di euro per un nuovo smartphone se lo si utilizza principalmente per chiamare, mandare messaggi su WhatsApp, controllare i propri account social (Instagram, Tik Tok, Facebook) è abbastanza inutile. Basta un buon medio di gamma e se siamo fortunati che c’è l’offerta giusta si può spendere anche meno di 200€. E oggi l’offerta giusta c’è: su Amazon troviamo il Galaxy A32 con uno sconto di ben il 30% che fa scendere il prezzo sotto i 200€ e risparmiare più di 80€ sul prezzo di listino. A questo prezzo il Galaxy A32 è un vero best buy e uno dei migliori smartphone in offerta in questo momento sulla piattaforma di e-commerce.

Galaxy A32

La serie Galaxy A oramai l’abbiamo imparata a conoscere molto bene ed è sinonimo di affidabilità e risparmio. Quasi tutti i dispositivi di questa serie hanno un ottimo rapporto qualità-prezzo ed è stata pensata proprio per coloro che non vogliono spendere cifre astronomiche per acquistare un buon dispositivo. Questo Galaxy A32 ha uno schermo super fluido che fa la differenza soprattutto con le app social, quattro fotocamere posteriori con quella principale da 64MP e una batteria da ben 5.000mAh che permette di arrivare a fine giornata senza patemi. Insomma, se stavate cercando uno smartphone lowcost, questa è l’offerta che fa per voi.

Galaxy A32: la scheda tecnica

Difficile chiedere di più di quanto offre il Galaxy A32 in uno smartphone medio di gamma lowcost. È affidabile, le prestazioni sono più che dignitose e ha anche un buon comparto fotografico. Andiamo a vedere nel dettaglio la scheda tecnica.

Il Galaxy A32 ha nello schermo uno dei suoi punti di forza. Il display Super AMOLED ha una diagonale da 6,4", una risoluzione FHD+ e raggiunge una luminosità massima di 800nit. Ha anche un refresh rate a 90Hz che rende l’utilizzo del dispositivo più fluido. E per non farci mancare nulla ha anche un sistema di protezione della vista se lo utilizziamo per molte ore durante il giorno. Sotto la scocca troviamo un processore octa-core con 4GB di RAM e 128GB di memoria interna.

Buono anche il comparto fotografico, che si compone nella parte posteriore di ben quattro sensori. Quello principale è da 64MP, poi troviamo un obiettivo ultra-grandangolare da 8MP, una fotocamera macro da 5MP e una fotocamera di profondità sempre da 5MP. La fotocamera anteriore, invece, è da 20MP. Per migliorare la qualità degli scatti troviamo l’aiuto fondamentale dell’intelligenza artificiale e di vari filtri da poter applicare alla fotocamera.

Lo smartphone è un battery phone che assicura un’autonomia anche fino a due giorni con un utilizzo normale. Infatti troviamo una batteria da 5.000mAh.

Galaxy A32 in offerta su Amazon: prezzo e sconto

Grazie alla super offerta che troviamo oggi su Amazon, il Galaxy A32 è disponibile a un prezzo di 199,99€, con uno sconto di ben il 29% rispetto a quello consigliato. Il risparmio netto è di 80€. Inoltre, c’è la possibilità di pagarlo a rate a tasso zero: 5 rate da 40€ al mese. Il dispositivo viene spedito e venduto direttamente dal sito di e-commerce e per la consegna bisogna aspettare pochissimo, anche meno di 24 ore per i clienti Prime.

Galaxy A32