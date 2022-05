Galaxy A32, smartphone lowcost in offerta: il prezzo è in picchiata

Nelle ultime settimane su Amazon troviamo molti prodotti Samsung in offerta con sconti eccezionali e prezzi ben al di sotto del minimo storico. Oggi è la volta di uno smartphone lowcost molto apprezzato per la sua scheda tecnica equilibrata e che garantisce prestazioni più che discrete nonostante un prezzo alla portata di tutti. Stiamo parlando del Galaxy A32, disponibile sulla piattaforma di e-commerce a un prezzo di 215,30€ con uno sconto di ben il 23% rispetto a quello di listino. E ha ricevuto anche il bollino “Amazon’s Choice" riservato solamente ad alcuni dispositivi ben selezionati.

Il Galaxy A32 è il classico smartphone lowcost che assicura ottime prestazioni in qualsiasi situazione e che non ti lascia mai a piedi. Non a caso a bordo troviamo 4GB di RAM e 128GB di memoria interna, insieme a uno schermo da 6,4" con refresh rate a 90Hz che rende più fluido l’utilizzo del dispositivo. E per non farci mancare nulla ci sono anche quattro fotocamere posteriori, caratteristica che molto spesso non si trova nemmeno negli smartphone top. E la batteria da 5.000mAh è una garanzia per quanto riguarda l’autonomia. L’offerta non ha una data di scadenza e potrebbe terminare da un momento all’altro: per questo motivo bisogna essere veloci.

La scheda tecnica del Galaxy A32

Il Galaxy A32 si caratterizza per una scheda tecnica molto equilibrata, ottima per un dispositivo lowcost e che si va a posizionare in una fascia di mercato molto competitiva. Tra i 200 e i 250€ non si trovano top di gamma, ma questo Galaxy A32 è un vero medio di gamma che si comporta bene in qualsiasi situazione.

Partiamo dallo schermo. Il display SuperAMOLED ha una diagonale da 6.4", una risoluzione FHD e un refresh rate a 90Hz che rende il dispositivo più fluido rispetto al normale. Buona anche la luminosità che permette di vedere lo schermo anche sotto la luce del sole. Inoltre, c’è anche un sistema di protezione della vista sempre molto utile quando si utilizza per tante ore lo smartphone. Il processore è un octa-core con a supporto 4GB di RAM e 128GB di memoria interna, espandibile utilizzando una scheda microSD.

Sono ben quattro le fotocamere posteriori. Troviamo quella principale da 64MP che assicura scatti di ottima qualità, supportata da un obiettivo ultra-grandangolare da 8MP e da due obiettivi da 5MP, uno dedicato agli scatti macro, l’altro alla profondità. La fotocamera selfie è da 20MP, con effetto bokeh integrato.

Chiudiamo con la batteria che grazie ai suoi 5.000mAh assicura un’autonomia per tutto il giorno. Con la ricarica rapida da 15W impiega quasi due ore per avere il 100%.

Galaxy A32 in offerta: prezzo e sconto

Il Galaxy A32 lo troviamo in offerta al minimo storico su Amazon a un prezzo di 215,30€. Acquistandolo oggi si approfitta dello sconto del 23% che fa risparmiare più di60€ rispetto al prezzo di listino. E c’è anche la possibilità di pagarlo a rate utilizzando il servizio di Cofidis che si attiva in fase di check-out. Lo smartphone viene venduto e spedito direttamente da Amazon e per la consegna bisogna aspettare pochissimi giorni. Lo si può testare con tutta calma: per il reso ci sono 30 giorni di tempo. Inoltre, acquistando oggi il Galaxy A32 si ottiene un buono sconto del valore di 30€ da utilizzare su Amazon pera acqusitare uno fra Galaxy Watch 4, Galaxy Buds Live, Galaxy Buds Pro, Galaxy Buds2.

Galaxy A32 – blu

Galaxy A32 – viola